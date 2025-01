国内の音楽業界における主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』を新設した。今回、「共創カテゴリー」など新たな部門が追加されることが発表された。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「最優秀楽曲賞」「最優秀アルバム賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」「Top Global Hit from Japan(世界でヒットしている国内楽曲)」「最優秀アジア楽曲賞」の主要6部門をはじめ、60以上の部門で構成される。

プライズパートナーとなる音楽に携わる企業とともに共創カテゴリーを設ける。カラオケ、有線放送などで一般リスナーが聴いた楽曲の中から、最優秀作品を決定する。また、TikTokと連携し、TikTokをきっかけにバイラルし、ヒットした楽曲を讃える「最優秀バイラル楽曲賞」、全国のラジオ局と連携し、ラジオディレクターとラジオDJが選ぶ「ラジオ特別賞」も創設する。また、5月22日に京都で開かれる授賞式をNHKで生中継することが決定したほか、協賛パートナーが発表された。【共創カテゴリーおよび最優秀バイラル楽曲賞・ラジオ特別賞概要】<共創カテゴリー>■カラオケ特別賞カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDJ-Popと演歌・歌謡曲の2部門を予定。カラオケで最も歌われた楽曲をたたえる賞。対象期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲の上位30曲をエントリー作品として、エントリー作品発表後のカラオケ特別賞歌唱期間中に、DAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲を最優秀作品とする。■リクエスト特別賞推し活リクエスト・オブ・ザ・イヤー powered by USENどなたでも参加できる楽曲投票サービス「USEN推し活リクエスト」のランキングをもとに、これまで最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。対象期間内においてリクエスト上位のアーティストを“エントリーアーティスト”、その中からさらにリクエストを集めた上位アーティストを本賞の“ノミネートアーティスト”として選出し、最優秀アーティストとして表彰する。■クリエイター特別賞Song of the Year for Creators presented by JASRACJASRACからの著作物使用料の分配額が多かった楽曲のクリエイターを讃える賞。JASRACに著作権管理を信託している楽曲の中で、2024年度の著作者使用料分配額が最も多い楽曲を表彰する。<楽曲カテゴリー>■最優秀バイラル楽曲賞TikTokでの動画・投稿に使用されたことをきっかけにバイラルし、世間一般に浸透してヒットしたと評価できる楽曲を讃える賞。集計期間中のTikTokの楽曲使用数、使用された動画の総再生数を複合的に計算した本賞オリジナルチャートをもとに選出されたTop50曲の中から、最優秀作品を選定する。<アライアンスカテゴリー>■ラジオ特別賞(名称調整中)ミュージックシーンやリスナーと最前線で接する全国のラジオ局のDJ、パーソナリティー、ディレクター、プロデューサーらがシーンをアップデートする革新性をもった楽曲をプロフェッショナルな感性で選出する賞。radikoの年間オンエアデータをもとに、一次投票を実施し、選ばれた最終候補曲の中から最優秀作品を選出予定。【一般投票部門】■ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by SpotifySpotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い、「国内ベストソング」を決定する賞。■ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by SpotifySpotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い、「海外ベストソング」を決定する賞。