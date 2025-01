【大阪府大阪市】「MUSINSA GLOBAL STORE」が、「Matin Kim」の期間限定POPUPを阪急うめだ本店で開催！

韓国ファッションサイト「MUSINSA」が、日本での独占販売権を取得した韓国発ブランド「Matin Kim」のポップアップストアを、1月22日(水)〜28日(火)の期間、阪急うめだ本店3階のSomething Good Studioにて開催する予定だ。

続々と入店を増やす「MUSINSA GLOBAL STORE」

韓国の最新ファッション、カルチャー等の魅⼒を世界に発信する「MUSINSA」は、2022年7⽉にオンラインストア「MUSINSA GLOBAL STORE」をローンチ。

2023年4⽉には東京・原宿でポップアップストアを開催し、韓国と⽇本から多数のセレブが来場して盛況を収めた。その⼈気はとどまることを知らず、韓国の様々なブランドから絶え間なくラブコールが相次いでおり、2024年12⽉時点で「MUSINSA GLOBAL STORE」に⼊店した韓国ファッションブランド数は約1,600ブランドにまで増加。今後も続々と入店を増やしていく予定だという。

24年秋冬コレクションアイテムをオフライン初販売

今回開催される、韓国発ブランド「Matin Kim」のポップアップストアでは、オフラインで初めて、「Matin Kim」の24年秋冬コレクションアイテムを販売。その他にもバッグを含め様々な人気アイテムが取り揃え、実際に手に取り購入できる機会となっている。



ポップアップに並ぶのは、「RAGLAN BACK LOGO KNIT ZIP UP FOR WOMEN IN BLACK」、



「SLIMFIT SEE THROUGH STITCH KNIT TOP IN BLACK」、



「DIRTY WASHED HEAVY CARGO PANTS IN WHITE」、



「HALF SHIRRING RIBBON ROUND BAG」、



「ACCORDION WALLET」、



「LOGO JACQUARD SHORT BEANIE」などだ。

購入者イベント「バッグでおみくじキャンペーン」





ポップアップ期間中は、購入者イベントとして「バッグでおみくじキャンペーン」を実施。ポップアップストアにてバッグカテゴリーの商品を購入したら、商品の中身を確認しよう。Tシャツが入ったバッグを引き当てれば、バッグと共にTシャツをゲットすることができる。

Tシャツは数量限定で、購入後に中身の確認が可能。カラーはランダムとなっている。





また、25,000円以上購入すると、先着順でノベルティの「Matin Kimショッパー」をプレゼント!ノベルティは1日30個限定で、カラーはシルバーとブラックの内ランダムだ。

数量限定でギフトもプレゼント

さらに、「MUSINSA GLOBAL STORE」会員登録後、「Matin Kim」大阪ポップアップストアに関するメルマガを受信したうえで、商品1点以上購入した人に、先着順で素敵なギフトをプレゼント。

ポップアップストア終了までに会員登録した購入者が対象で、会計時にメルマガの画面をスタッフに提示しよう。ギフトは数量限定で、無くなり次第終了となる。

混雑緩和のための事前予約&整理券配布

ポップアップストア期間中、混雑緩和のため、1月22日(水)10:00〜12:00の時間帯は、予約サイトにて事前予約後に入場が可能になる。事前予約期間は、1月18日(土)18:00〜1月21日(火)20:00で、定員は各回先着20名となっている。

事前予約申し込みは1名1回限り。予約者本人限りの入場で、未就学児以下の同伴はOKだ。

当日入場整理券は、混雑状況に応じて、各日10:00より、阪急うめだ本店3階のSomething Good Studioにて先着順で配布。

1月22日(水)は、12:00以降の当日整理券、1月23日(木)〜28日(火)は、10:30以降の当日入場整理券が配布される。1月28日(火)はポップアップストア最終日のため、17:30入場分までの配布となっている。

オフライン初アイテムも揃う、「Matin Kim」ポップアップストアに足を運んでみては。

■「Matin Kim」ポップアップストア概要

期間:1月22日(水)〜28日(火)

営業時間:10:00〜20:00

会場:阪急うめだ本店 3F Something Good Studio

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7

MUSINSA GLOBAL STORE:https://global.musinsa.com/

Matin Kim:https://global.musinsa.com/jp/brands/matinkim?page=1&sortCode=RECOMMEND

(佐藤ゆり)