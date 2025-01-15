AKINO from bless4＆福山芳樹「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」MVにザコシ、キンタロー。、ほしのディスコ出演
TVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』（TOKYO MXほか）のオープニングテーマ「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」のMVが、1月17日0時にプレミア公開される。
（関連：ハリウッドザコシショウ、キンタロー。、ほしのディスコ コメント）
本アニメは1月9日から放送開始されている、河森正治／サテライト原作によるオリジナルロボットアニメシリーズ『アクエリオン』の第4作目となる作品。オープニングテーマはAKINO from bless4と福山芳樹が歌唱しており、2月19日には本アニメの主題歌シングル『創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.／告白』としてCDリリースされることも発表されている。
プレミア公開予定のMVには、芸人のハリウッドザコシショウ、キンタロー。、ほしのディスコの3名が出演。『アクエリオン』シリーズを象徴する“三位一体”をテーマに、アニメの舞台である神奈川県藤沢市江の島で幻のしらす丼を作るという内容になっているとのこと。
また、同日1月17日と1月27日の21時より、音声アプリ Stationheadにて『アクエリオン』シリーズ楽曲のリスニングパーティーが開催される。1月17日は20年の歴史を重ねてきた『アクエリオン』の原点期の楽曲を中心とし、1月27日はAKINOと福山がトーク出演を予定している。
（文＝リアルサウンド編集部）