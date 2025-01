紀文の「すみっコぐらしかまぼこ」が ”触って楽しめる” ミニチャームになってやってきた。『紀文すみっコぐらしかまぼこ ミニチュアチャーム』のぷにぷに感はクセになること間違いなし!?バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」に紀文食品からリリースされている「すみっコぐらしかまぼこ」をミニチュア化したチャームが新登場。本アイテムはかまぼこのミニチュアとパッケージミニチュアのダブルチャーム仕様で、ぷにぷに触感のキャラクターデザインの半立体のかまぼこミニチュアがまるで本当の「すみっコぐらしかまぼこ」のよう。触り心地も最高です♪全高約4cm、商品パッケージを再現したパッケージミニチュアは全高約4.5cm。

ラインナップは「しろくま&すみっコぐらしかまぼこ(2020年春夏)」「とかげ&すみっコぐらしかまぼこ(2021年春夏)」「ねこ&すみっコぐらしかまぼこ(2021年秋冬)」「ぺんぎん?&すみっコぐらしかまぼこ(2022年秋冬)」「とんかつ&すみっコぐらしかまぼこ(2023年春夏)」「えびふらいのしっぽ&すみっコぐらしかまぼこ(2023年秋冬)」の全6種。2025年1月第3週より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにてお取り扱いされる。お弁当や食卓を可愛く彩ってくれる『すみっコぐらし』のフォルム可愛いかまぼこが、今度は触って気持ちいい、バッグなどに付けて持ち歩いて可愛いチャームに。ちょっと落ち着きたいとき、ホッとしたいとき、リラックスしたいとき……すみっこで「すみっコぐらしかまぼこ ミニチュアチャーム」をぷにぷにして、癒やされてみてね。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.商品化協力:システムサービス株式会社