ÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¡¡Ä¹½÷¡¦¸þÆü°ª¤µ¤ó¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡Êì¤Ï¹âÅÄËüÍ³»Ò
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¡Ê56¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î¹âÅÄ¸þÆü°ª¡Ê¤Ò¤Þ¤ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê25)¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÍÕ²ÃÀ¥¤Ï¡Öº£Æü¤Ïºî¶Ê¤ÎÆü¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¿·¶Ê¥Ç¥â¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¿åÌîÁóÀ¸¡£3·î22Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¿åÌî¤Î»Ø´ø¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ø´ø¼Ô¤Î¿åÌîÁóÀ¸»á¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ÎÉãÌ¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¿Í¡¡¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤±¤·¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ww¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ÑºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡¡¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¿ôÇ¯¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤¿°ì¤Ä¤°¤°¤Ã¤ÈÂç¿ÍÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÕ²ÃÀ¥¤Ï99Ç¯3·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄËüÍ³»Ò¡Ê54)¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÆü°ª¤µ¤ó¡¢06Ç¯8·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü°ª¤µ¤ó¤Ï8ºÐ¤«¤é²ÈÂ²¤Î°Ü½»¤ËÈ¼¤¤¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÀ¸³è¤·¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÂç¤òÂ´¶È¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÇ¾²Ê³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£