ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

米消費者物価指数（CPI）（12月）

予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.9% 前回 2.7%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.3% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（1月）

予想 2.2 前回 0.2



カナダ製造業売上高（11月）

予想 0.5% 前回 2.1%（前月比)



カナダ卸売売上高（11月）

予想 -0.6% 前回 1.0%（前月比)



23:20

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



23:30

テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演



16日

0:00

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



0:30

米週間石油在庫統計



1:00

ウィリアムズNY連銀総裁、CBIA経済会議出席（質疑応答あり）



1:30

テイラー英中銀委員、インフレ見通しについて講演



2:00

グールズビー・シカゴ連銀総裁、講演（質疑応答あり）



4:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）



氷見野日銀副総裁、記者会見（14日分）

トランプ次期米政権閣僚候補の指名承認公聴会開催（国務長官、司法長官、国土安全保障長官）

北大西洋条約機構（NATO）国防相会合（16日まで）

OPEC月報



米主要企業決算

JPモルガン、ゴールドマンサックス、シティ、ウェルズファーゴ、ブラックロック、BNYメロン



※予定は変更されることがあります。

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