22:30　
米消費者物価指数（CPI）（12月）
予想　0.4%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.9%　前回　2.7%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.3%　前回　3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（1月）
予想　2.2　前回　0.2

カナダ製造業売上高（11月）
予想　0.5%　前回　2.1%（前月比)

カナダ卸売売上高（11月）
予想　-0.6%　前回　1.0%（前月比)

23:20　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

23:30　
テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演

16日
0:00　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

0:30　
米週間石油在庫統計

1:00　
ウィリアムズNY連銀総裁、CBIA経済会議出席（質疑応答あり）

1:30　
テイラー英中銀委員、インフレ見通しについて講演

2:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、講演（質疑応答あり）

4:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）

氷見野日銀副総裁、記者会見（14日分）
トランプ次期米政権閣僚候補の指名承認公聴会開催（国務長官、司法長官、国土安全保障長官）
北大西洋条約機構（NATO）国防相会合（16日まで）
OPEC月報

米主要企業決算
JPモルガン、ゴールドマンサックス、シティ、ウェルズファーゴ、ブラックロック、BNYメロン

※予定は変更されることがあります。