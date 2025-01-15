ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米消費者物価指数（CPI）（12月）
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.3% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（1月）
予想 2.2 前回 0.2
カナダ製造業売上高（11月）
予想 0.5% 前回 2.1%（前月比)
カナダ卸売売上高（11月）
予想 -0.6% 前回 1.0%（前月比)
23:20
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
23:30
テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
16日
0:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
0:30
米週間石油在庫統計
1:00
ウィリアムズNY連銀総裁、CBIA経済会議出席（質疑応答あり）
1:30
テイラー英中銀委員、インフレ見通しについて講演
2:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、講演（質疑応答あり）
4:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
氷見野日銀副総裁、記者会見（14日分）
トランプ次期米政権閣僚候補の指名承認公聴会開催（国務長官、司法長官、国土安全保障長官）
北大西洋条約機構（NATO）国防相会合（16日まで）
OPEC月報
米主要企業決算
JPモルガン、ゴールドマンサックス、シティ、ウェルズファーゴ、ブラックロック、BNYメロン
※予定は変更されることがあります。
米消費者物価指数（CPI）（12月）
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.3% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（1月）
予想 2.2 前回 0.2
カナダ製造業売上高（11月）
予想 0.5% 前回 2.1%（前月比)
カナダ卸売売上高（11月）
予想 -0.6% 前回 1.0%（前月比)
23:20
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
23:30
テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
16日
0:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
0:30
米週間石油在庫統計
1:00
ウィリアムズNY連銀総裁、CBIA経済会議出席（質疑応答あり）
1:30
テイラー英中銀委員、インフレ見通しについて講演
2:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、講演（質疑応答あり）
4:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
氷見野日銀副総裁、記者会見（14日分）
トランプ次期米政権閣僚候補の指名承認公聴会開催（国務長官、司法長官、国土安全保障長官）
北大西洋条約機構（NATO）国防相会合（16日まで）
OPEC月報
米主要企業決算
JPモルガン、ゴールドマンサックス、シティ、ウェルズファーゴ、ブラックロック、BNYメロン
※予定は変更されることがあります。