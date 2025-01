テレビアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』。そのオープニングテーマ、AKINO from bless4・福山芳樹が歌唱する「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」のミュージックビデオが、17日0時にプレミア公開されることが発表された。芸人・ハリウッドザコシショウ、キンタロー。、ほしのディスコの3人が出演し、“想星合体”する。

河森正治(『マクロス』シリーズ等)・サテライト原作によるオリジナルロボットアニメシリーズ「アクエリオン」は今年でシリーズ20周年という記念すべき節目を迎える。現在放送中のTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』は待望の新作にして、第4作目の作品。神奈川県藤沢市江の島を舞台に、それぞれある感情が欠落したキャラクターたちが、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて壮大な愛の神話を紡ぐというストーリー。1月17日0時にプレミア公開となるミュージックビデオには、抱腹絶倒必至な人気芸人ハリウッドザコシショウ、キンタロー。、ほしのディスコの3人が出演。『アクエリオン』シリーズを象徴する“三位一体”をテーマに、アニメの舞台である神奈川県藤沢市江の島で幻のしらす丼を作る、という内容になっている。<ほしのディスコ コメント>アニメの舞台になっている江ノ島でのMV撮影楽しかったです!僕はしらす丼が好きで、少し前に江ノ島にしらす丼を食べに来たことがあったので、幻のしらすを探し求める演技がスムーズにできた気がします!あとハリウッドザコシショウさんとキンタロー。さん3人で撮ったシーンは迫力ある映像が撮れたと思います!楽曲のカッコ良さと映像のユニークさが合体した面白いMVになってますので是非アニメと合わせて何度も観てください!<ハリウッドザコシショウ コメント>お!ええやんええやん!「創聖のアクエリオン」のMV出演ええやんええやんか!撮影のロケはバカ早い時間からだったけど、出来もよくてシュシュっといってるな!あたしは米農家の役どころで出演しているので、こりゃあみんなも観るしかねえだな!(BOMB)は?