ウェストハム・ユナイテッドは新たなストライカー確保に苦しんでいる。



『talkSPORT』によると、ウェストハムはアストン・ヴィラに所属する20歳のコロンビア代表FWジョン・デュランに4000万ポンドのオファーを提出したが、アストン・ヴィラがこれを拒否したという。



ウェストハムは現在、FWマイケル・アントニオが自動車事故による重傷で今季絶望。加えてFWジャロット・ボーウェンも左足骨折で離脱中と攻撃陣に怪我人が相次ぐことに。そんな中、10日に行われたFAカップ3回戦のアストン・ヴィラ戦ではドイツ代表FWニクラス・フュルクルクがハムストリングを痛めて負傷交代。クラブの攻撃を担う主力選手が相次いで負傷離脱する緊急事態に陥っている。





What. A. Strike.



Jhon Duran's long-range effort against Everton has won September's Guinness Goal of the Month award! #PLAwards | @AVFCOfficial pic.twitter.com/vXs31jRuJZ