アタランタは守備の要を長期離脱で欠くようだ。



ジャーナリストのルディ・ガレッティ氏によると、アタランタはチェルシーに所属するフランス代表DFアクセル・ディサシの獲得に動くという。



2023年8月にASモナコから4500万ユーロの移籍金でチェルシーに完全移籍を果たしたディサシ。デビューシーズンとなった昨季はマウリシオ・ポチェッティーノ前監督の元でプレミアリーグ29試合に先発出場し、2ゴールを記録するなど主力として活躍。しかし、今季から新たに指揮官に就任したエンツォ・マレスカ監督の下では定位置確保に苦しんでおり、今季ここまではプレミアリーグの先発出場がわずかに4試合と出場機会が限定的になっていた。





