¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡×¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ëÆÃÊÌ´Ì¤¬ÏÃÂê¡Öáã¤ì¤ë¡¢Æ´¤ì¤ë¤¦¡ª¡×¡Ö°û¤á¤Ê¤¤¤±¤É¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¤¥Ã¡×
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¾ðÊó¤ò¹¹¿·¡£ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ó¡¼¥ë´Ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡¢½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Î¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡×¤Î´Ì¡£¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÈþ¿Í²è¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£ÃåÊª»Ñ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÂçÃÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë°û¤á¤Ê¤¤¤±¤É¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¤¥Ã¡×¡ÖÆó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Ç¿ì¤¤¤·¤ì¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö¤½¤³¤Ëáã¤ì¤ë¡¢Æ´¤ì¤ë¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤Ï2·î12Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£