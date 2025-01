Aimerが、新曲「SCOPE(読み:スコープ)」のミュージックビデオを公開した。「SCOPE」は、2025年1月からTOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『天久鷹央(読み:あめくたかお)の推理カルテ』のオープニングテーまであり、本楽曲は『天久鷹央の推理カルテ』をなぞるように、スリリングで疾走感のあるロックナンバーとなっている。また、今回のミュージックビデオは荒船泰廣が監督を手掛け、楽曲の失踪感を表現しながら映像の中に謎をしかけている。CGとVFXを使用し緊迫したシーンの展開と、最後はくすっと笑ってしまう結末の緩急を是非楽しんでいただきたい。

リリース情報



最新シングル「SCOPE」発売日:2025年2月19日(水)予約:https://Aimer.lnk.to/SCOPE_PKG先行配信:https://aimer.lnk.to/scope[発売形態・価格]初回生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2653-2654:価格 5,280円(税込)(BD収録内容)・「SCOPE」Music Video・海外ワンマンライブツアー<Aimer 3 nuits tour 2024>上海メルセデス・ベンツアリーナ公演より、厳選した数曲のライブ映像を収録。01.星屑ビーナス / 02.Ref:rain -3 nuits ver.- / 03.wavy flow / 04.白色蜉蝣 / 05.800 / 06.遥か07.カタオモイ / 08.End of All / 09.残響散歌 / 10.ONE / 11.六等星の夜・通常盤(CD)/ VVCL 2655 価格 1,430円(税込)・期間生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2656-2657:価格 2,090円(税込)(BD収録内容)・TVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』ノンクレジットオープニング映像収録・TVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』描きおろしイラスト使用ミニポスター&三方背ケース仕様(CD収録内容)※初回生産限定盤・通常盤と期間生産限定盤では収録内容が一部異なります。01.SCOPE (作詞:aimerrhythm 作曲:百田留衣 編曲:玉井健二、百田留衣 Produced by 玉井健二(agehasprings))※TVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』オープニングテーマ02.やさしい舞踏会 (作詞:aimerrhythm、田中ユウスケ 作曲:田中ユウスケ 編曲:中野領太、田中ユウスケ)※NHKみんなのうた(2025年2-3月放送)03.うつくしい世界 (作詞:aimerrhythm 作曲:柴山太朗 編曲:百田留衣)※出光興産 企業CM「アポロの光」篇・「このまちの未来」篇CMソング04.SCOPE -Instrumental- … 初回生産限定盤・通常盤に収録04.SCOPE -TV ver.- … 期間生産限定盤に収録