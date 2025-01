I Don't Like Mondays.が、「全部アナタのせいなんだ」の中国語バージョンをリリースすることを発表した。同楽曲は2020年に配信シングルとしてリリースされ、4thアルバム『Black Humor』に収録されている。リリース直後から特に中国国内の音楽配信サービスで高い人気を得ており、2024年に初の海外ワンマンツアーとして開催された<“RUNWAY” TOUR THE ENCORE in CHINA>で披露されると、日本語詞にも関わらず観客から大合唱が起きていた。

「全部アナタのせいなんだ (Chinese ver.)』



配信日:2025年1月20日(月)

ストリーミング : https://idlms.lnk.to/itsallyourfault

※リリース日0時以降アクセス可能

<I Don’t Like Mondays. "2025 Zepp TOUR"(仮)>

札幌公演

【日時】2025年10月5日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp Sapporo

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



大阪公演

【日時】2025年10月11日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp Osaka Bayside

【お問い合わせ】キョードーインフォメーション

0570-200-888 (月〜土曜日 11:00〜18:00)

http://www.kyodo-osaka.co.jp



福岡公演

【日時】2025年10月13日(月•祝) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp Fukuoka

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424

http://www.kyodo-west.co.jp/



名古屋公演

【日時】2025年10月18日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp Nagoya

【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (毎日12:00-18:00)

http://www.sundayfolk.co.jp/



東京公演 ※全自由席

【日時】2025年10月26日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp DiverCity

【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION

050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)

https://www.red-hot.ne.jp/



【チケット】

7,800円(税込)

※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。

※入場時別途ドリンク代必要

※東京公演のみ全自由席、その他の公演は全席指定となります。1Fスタンディング・2F指定席の種類を選択することはできませんので、予めご了承ください。

<I Don't Like Mondays. "3rd SELECTION TOUR">

名古屋公演

【日時】2025年1月26(日) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】ボトムライン

【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (毎日12:00-18:00)

http://www.sundayfolk.co.jp/



岡山公演

【日時】2025年2月1日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】YEBISU YA PRO

【お問い合わせ】キャンディープロモーション岡山

086-221-8151 (平日11:00〜18:00)

http://www.candy-p.com



大阪公演

【日時】2025年2月2日(日) 開場 17:15 / 開演 18:00

【会場】梅田クラブクアトロ

【お問い合わせ】キョードーインフォメーション

0570-200-888 (月〜土曜日 11:00〜18:00)

http://www.kyodo-osaka.co.jp



札幌公演

【日時】2025年2月8日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】SPiCE

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



旭川公演

【日時】2025年2月9日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】CASINO DRIVE

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



熊本公演

【日時】2025年2月15日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】B.9 V2

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424

http://www.kyodo-west.co.jp/



福岡公演

【日時】2025年2月16日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】BEAT STATION

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424

http://www.kyodo-west.co.jp/



【受付対象席種】

スタンディング : 7,200円(税込)

※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。

※各公演入場時別途ドリンク代必要。

<I Don’t Like Mondays. "JOINT GIG 2025">

【日程】2025年3月2日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】LIQUIDROOM

東京都渋谷区東3-16-6

【出演】I Don’t Like Mondays. / Omoinotake

【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION

050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)

https://www.red-hot.ne.jp/



【チケット】

スタンディング : 7,200円(税込)

※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。

※入場時別途ドリンク代必要。

※おひとり様1申込最大2枚まで

アイドラは昨年10月より<“FOCUS” TOUR>を開催しており、今月10日からは中国大陸公演がスタート。全てアンコールで「全部アナタのせいなんだ」が披露され、YU(Vo)は2コーラス目からサプライズで中国語バージョンを歌唱。驚きと喜びが混じった歓声が会場中から湧き上がった。中国大陸での公演は昨年の4カ所ツアー即時完売に続き、今回の6カ所全公演がソールドアウト。彼らの中国大陸内での人気を再び示す結果となっている。「全部アナタのせいなんだ」中国語バージョンは、同ツアー完走翌日の1月20日よりリリース。なお、帰国後は早速ファン投票型ツアー<3rd SELECTION TOUR>が開幕し、3月には恵比寿・リキッドルームでOmoinotakeとの2マンライブも開催。さらに10月にはバンド初となるZeppツアーも控えている。