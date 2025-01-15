I Don′t Like Mondays.、中国で人気の「全部アナタのせいなんだ」Chinese ver.リリース
I Don't Like Mondays.が、「全部アナタのせいなんだ」の中国語バージョンをリリースすることを発表した。
同楽曲は2020年に配信シングルとしてリリースされ、4thアルバム『Black Humor』に収録されている。リリース直後から特に中国国内の音楽配信サービスで高い人気を得ており、2024年に初の海外ワンマンツアーとして開催された＜“RUNWAY” TOUR THE ENCORE in CHINA＞で披露されると、日本語詞にも関わらず観客から大合唱が起きていた。
中国大陸での公演は昨年の4カ所ツアー即時完売に続き、今回の6カ所全公演がソールドアウト。彼らの中国大陸内での人気を再び示す結果となっている。
「全部アナタのせいなんだ」中国語バージョンは、同ツアー完走翌日の1月20日よりリリース。
なお、帰国後は早速ファン投票型ツアー＜3rd SELECTION TOUR＞が開幕し、3月には恵比寿・リキッドルームでOmoinotakeとの2マンライブも開催。さらに10月にはバンド初となるZeppツアーも控えている。
「全部アナタのせいなんだ (Chinese ver.)』
配信日：2025年1月20日(月)
ストリーミング : https://idlms.lnk.to/itsallyourfault
※リリース日0時以降アクセス可能
＜I Don’t Like Mondays. "2025 Zepp TOUR"(仮)＞
【日時】2025年10月5日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp Sapporo
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
大阪公演
【日時】2025年10月11日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp Osaka Bayside
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (月〜土曜日 11:00〜18:00)
http://www.kyodo-osaka.co.jp
福岡公演
【日時】2025年10月13日(月•祝) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp Fukuoka
【お問い合わせ】キョードー西日本
0570-09-2424
http://www.kyodo-west.co.jp/
名古屋公演
【日時】2025年10月18日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp Nagoya
【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (毎日12:00-18:00)
http://www.sundayfolk.co.jp/
東京公演 ※全自由席
【日時】2025年10月26日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00
【会場】Zepp DiverCity
【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)
https://www.red-hot.ne.jp/
【チケット】
7,800円(税込)
※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。
※入場時別途ドリンク代必要
※東京公演のみ全自由席、その他の公演は全席指定となります。1Fスタンディング・2F指定席の種類を選択することはできませんので、予めご了承ください。
＜I Don't Like Mondays. "3rd SELECTION TOUR"＞
【日時】2025年1月26(日) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】ボトムライン
【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (毎日12:00-18:00)
http://www.sundayfolk.co.jp/
岡山公演
【日時】2025年2月1日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】YEBISU YA PRO
【お問い合わせ】キャンディープロモーション岡山
086-221-8151 (平日11:00〜18:00)
http://www.candy-p.com
大阪公演
【日時】2025年2月2日(日) 開場 17:15 / 開演 18:00
【会場】梅田クラブクアトロ
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (月〜土曜日 11:00〜18:00)
http://www.kyodo-osaka.co.jp
札幌公演
【日時】2025年2月8日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】SPiCE
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
旭川公演
【日時】2025年2月9日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】CASINO DRIVE
【お問い合わせ】マウントアライブ
050-3504-8700 (平日11:00-18:00)
http://www.mountalive.com/
熊本公演
【日時】2025年2月15日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】B.9 V2
【お問い合わせ】キョードー西日本
0570-09-2424
http://www.kyodo-west.co.jp/
福岡公演
【日時】2025年2月16日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00
【会場】BEAT STATION
【お問い合わせ】キョードー西日本
0570-09-2424
http://www.kyodo-west.co.jp/
【受付対象席種】
スタンディング : 7,200円(税込)
※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。
※各公演入場時別途ドリンク代必要。
＜I Don’t Like Mondays. "JOINT GIG 2025"＞
【会場】LIQUIDROOM
東京都渋谷区東3-16-6
【出演】I Don’t Like Mondays. / Omoinotake
【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)
https://www.red-hot.ne.jp/
【チケット】
スタンディング : 7,200円(税込)
※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。
※入場時別途ドリンク代必要。
※おひとり様1申込最大2枚まで