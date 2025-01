サンエックスのキャラクター「いしよわちゃん」が本になりました! キャラクターブック『いしよわちゃん 明日のじぶんにまかせます』、2025年3月4日(火)発売決定♪まんがやイラストがXで大人気のキャラクター「いしよわちゃん」は、「ゴロゴロしてたら夜になってた……」「ネットみてたら2じかんたってた……」などなど、いしのよわい日々を送る三日坊主のイヌのコ。いしよわちゃんは2024年3月に「Made in サンエックス」(あのコもそのコも実はサンエックス!100%オリジナルキャラクターにこだわるサンエックスのひとがつくるキャラクタープロダクト)でデビューしたニューフェイスです♪いしよわちゃんの ”あるある” ないしのよわい日々は、「いしよわちゃんってわたしかも……?」と共感する声がSNSでも続出、Xのフォロワー数は、2025年1月現在6万人を突破しています。

このたびKADOKAWAより初のキャラクターブック『いしよわちゃん 明日のじぶんにまかせます』がリリース決定!2025年1月14日(火)より予約受け付けスタート、2025年3月4日(火)より発売されます。いしよわちゃんの同僚のいしつよちゃんも登場する本書では、いしよわちゃんのオフィス、オフィス愛用品、おへやなどを大公開!さらに「いしよわちゃんのバレッタ」「いしつよちゃんのリボン」など、ショートストーリーが多数収録されているほか、あの人気キャラのお悩み相談室も。いしよわちゃんのファンの方はもちろん、”いしよわ” な方々にも共感できる一冊に仕上がっています。Amazon.co.jp限定でオリジナル壁紙が手に入る特典やm楽天ブックス限定でサイン本もご用意。タイトルからして ”いしよわ” な、いしよわちゃんの魅力がたっぷり詰まった『いしよわちゃん 明日のじぶんにまかせます』、ぜひお手にとって楽しんでみてね。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.