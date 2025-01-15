14ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¢¤Î»Ò¤¬¡ÄÇµÌÚºä¤ÎÅû°æ¤¢¤ä¤áà2¿ÍÀ®¿Í¼°á¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿ë¤ËÂç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤«¤¡¡Á¡×¡Ö¿¶¤êÂµ»Ñ¤â¥¹¥Æ¥¡×
¹â¹»¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î°æ¾åÏÂ¤È
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î°æ¾åÏÂ¤ÈÀ®¿Í¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åû°æ¤Ï¡¢¤ªÂ·¤¤¤ÎÈ±·¿¤Ç¹È¤ÈÇò¤Î¿¶Âµ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢°æ¾å¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö14ºÐ¤ÇÇµÌÚºä¤ËÆþ¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë20ºÐ¡¡¤Ê¤®¤È2¿Í¤Ç¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿Á°È±¤ò²£¤ËÎ®¤·¡¢¸åÈ±¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¯¤¯¤Ã¤¿¤ªÂ·¤¤¤ÎÈ±·¿¤Ç¼Ì¤ë¸å¤í»Ñ¤«¤é¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤Î»Ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ä¤á¤ó¤âÏÂ¤Á¤ã¤ó¤â¿ë¤ËÂç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤«¤¡¡Á¡×¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö2¿Í¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¿¶¤êÂµ»Ñ¤â¥¹¥Æ¥¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£