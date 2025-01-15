¡È¶â²ôÀàÅð¡É»°É©UFJ¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¡¢ÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¤¬¡¢ÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤Î½÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¶áÎÙ½»Ì±
¡ÖÃÏÌ£¤Ê¹õ¤¤¡¢°Å¤¤´¶¤¸¡£¤À¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤ª¶â¤ò¤É¤³¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é1²ó¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¤Ã¤Æ±£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ê¼«Âð¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Î¢Ìç¤«¤é¡£²¼¸þ¤¤¤Æ±£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡×
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¡¢º£Â¼Í³¹áÍýÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µîÇ¯9·î¤´¤í¡¢2¿Í¤ÎÃËÀµÒ¤¬Âß¶â¸Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¶â²ôÌó20¥¥í¡¢»þ²ÁÁí³Û2²¯6000Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç14Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Â¼Í³¹áÍýÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë
¡ÖµîÇ¯9·î¤´¤í¤ËÀàÅð¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯4·î¤«¤éÎýÇÏ»ÙÅ¹¡¢µîÇ¯10·î¤«¤é¶ÌÀî»ÙÅ¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤¿º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¡£ÌäÂêÈ¯³Ð¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âß¶â¸Ë¶ÈÌ³¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥«¥®¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤È¸ÜµÒ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÝ´É¡£»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬¥«¥®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¡¢¸ÜµÒÍÑ¤ÎÍ½È÷¤Î¥«¥®¤òÉõÅû¤ËÆþ¤ì¡¢³ä¤ê°õ¤ò¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ½È÷¤Î¥«¥®¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¡¢Í½È÷¤Î¥«¥®¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢ÀàÅð¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
15Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î·×²èÀ¤È¡¢¹ªÌ¯¤Ê±£¤Ú¤¤¹©ºî¤Ç¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë³«¤±¤Æ¡¢Ãæ¿È¤äÍøÍÑÉÑÅÙ¤òÇÄ°®¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¶â¸Ë¤«¤éÅð¤à¤«»öÁ°¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅð¤ó¤À»ö¼Â¤ò±£¤¹¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸½¶â¤òÊä¤Æ¤ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢»ñ¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿Âß¶â¸Ë¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÂß¶â¸Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸Î¾ã¤òÁõ¤¤¡¢È¯³Ð¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ï60¿Í°Ê¾å¡¢Èï³²¶â³Û¤Ï¸½¶â10²¯±ß°Ê¾å¡¢¶â²ô7²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î»ö·ï¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀàÅð¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¡ÊÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ë
¡ÖÊÖºÑ¤Ë¶ìÏ«¤·¤ÆÂß¶â¸Ë¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
Ä¹Ç¯¡¢FX¼è°ú¤ä¶¥ÇÏ¤ÇÂç¤¤ÊÂ»¼º¤ò½Ð¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ÎÊÖºÑ¤Ëº¤¤ê¡¢ÀàÅð¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ëº£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¡£°ìÊý¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¡Ä
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö¼ç¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤ÞÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×
º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃó¼Ö¾ì¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£
º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¶áÎÙ½»Ì±
¡Öº£Â¼¤µ¤ó¤Î¡ÄÃó¼Ö¾ì¡£Êª¹ø¤â°¤¯¤Ê¤¯¤ÆÉáÄÌ¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡Ø¤¨¡¢¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤Î²ñÏÃ¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡£ÇÉ¼ê¤À¤È¤«ÍµÊ¡¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬Âß¶â¸Ë¤Î¸½¶â¤âÀàÅð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£