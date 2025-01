Aimerが歌う、2025年1月からTOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』のオープニングテーマ」のMusic Videoが公開された。関連記事: Aimerが語る、海外ツアーで受けた「愛」、感情を素直に楽曲で表現できた理由 「SCOPE」はオープニングテーマを担当している『天久鷹央の推理カルテ』をなぞるように、スリリングで疾走感のあるロックナンバー。今回のMusic Videoは荒船泰廣氏が監督を手掛け、楽曲の失踪感を表現しながら映像の中に謎をしかけている。CGとVFXを使用し緊迫したシーンの展開と、最後はくすっと笑ってしまう結末の緩急が見どころとなっている。

Aimerがオープニングテーマを担当している「天久鷹央の推理カルテ」は、シリーズ累計発行部数350万部を突破している、現役医師のベストセラー作家・知念実希人と珠玉のイラストレーター・いとうのいぢが紡ぐ、医療ミステリー逆転劇の人気小説を原作とした、この冬大注目のテレビアニメ。オープニングテーマ「SCOPE」は、Aimerの25枚目のシングルとして、2月19日(水)にCDリリースされる。今シングルは、「SCOPE」のミュージックビデオに加え、今年の6月に上海メルセデス・ベンツアリーナにて開催された「Aimer 3 nuits tour 2024」の中から、厳選した数曲のライブ映像を収録したBlu-rayを同梱した豪華仕様の初回生産限定盤、TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」ノンクレジットオープニング映像を収録したBlu-rayを同梱し、描きおろしイラストを使用した三方背スリーブケース&ミニポスター付の期間生産限定盤、そして通常盤の3形態でのリリースとなる。なおAimerは現在、日本国内・全国10都市19公演のホールツアーを開催中。<リリース情報>Aimerシングル『SCOPE』発売日:2025年2月19日(水)https://Aimer.lnk.to/SCOPE_PKG発売形態・価格:・初回生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2653-2654:価格 5280円(税込)【BD収録内容】★「SCOPE」Music Video★海外ワンマンライブツアー「Aimer 3 nuits tour 2024」上海メルセデス・ベンツアリーナ公演より、厳選した数曲のライブ映像を収録01.星屑ビーナス / 02.Ref:rain -3 nuits ver.- / 03.wavy flow / 04.白色蜉蝣 / 05.800 / 06.遥か07.カタオモイ / 08.End of All / 09.残響散歌 / 10.ONE / 11.六等星の夜・通常盤(CD)/ VVCL 2655 価格 1430円(税込)・期間生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2656-2657:価格 2090円(税込)【BD収録内容】★TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」ノンクレジットオープニング映像収録★TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」描きおろしイラスト使用ミニポスター&三方背ケース仕様【CD収録内容】 ※初回生産限定盤・通常盤と期間生産限定盤では収録内容が一部異なります。01.SCOPE (作詞:aimerrhythm 作曲:百田留衣 編曲:玉井健二、百田留衣 Produced by 玉井健二(agehasprings))※TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」オープニングテーマ02.やさしい舞踏会 (作詞:aimerrhythm、田中ユウスケ 作曲:田中ユウスケ 編曲:中野領太、田中ユウスケ)※NHKみんなのうた(2025年2-3月放送)03.うつくしい世界 (作詞:aimerrhythm 作曲:柴山太朗 編曲:百田留衣)※出光興産 企業CM「アポロの光」篇・「このまちの未来」篇CMソング04.SCOPE -Instrumental- … 初回生産限定盤・通常盤に収録04.SCOPE -TV ver.- … 期間生産限定盤に収録<ライブ情報>Aimer2024年秋 全国10都市19公演ホールツアー「Aimer Hall Tour 2024-25 "lune blanche”」2025年1/12(日)1/13(月祝)福岡サンパレスホテル&ホール(福岡県)1/25(土)1/26(日)ロームシアター京都 メインホール(京都府)2/1(土)高崎芸術劇場 大劇場(群馬県)2/21(金)・2/22(土)フェスティバルホール(大阪府)3/8(土)・3/9(日)東京ガーデンシアター(東京都)チケット価格:【全席指定】8800円(税込)ライブ情報詳細:https://www.aimer-web.jp/live/Aimer オフィシャルサイト https://www.aimer-web.jp/