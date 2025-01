今年も続くドーナツブーム。新商品が続々登場です。

第5次 令和のドーナツブーム ミルキーに“ピザ耳”も

良原安美キャスター:

今、話題のドーナツ店のものをいくつかご用意しました。

▼ペコちゃんmilkyドーナツ

▼I'm donut ?の系列店「dacō?神楽坂」

▼台湾ドーナツ oh!!

▼JACK IN THE DONUTS





ドーナツといっても、いろんな個性があり、今第5次ブームと言われているそうです。第1次ブームから振り返っていきます。

ドーナツ探究家 溝呂木一美さんによると、ブームの“先駆け”はミスタードーナツと言われています。



▼第1次ブーム

1971年 日本に初上陸



▼第2次ブーム

2003年 ポンデ・リング発売

ブームの先駆け ミスタードーナツ 人気BEST3は?

最近、ミスタードーナツの売り上げは上がってきているということです。

▼2024年3月期 1248億円超



ミスタードーナツ人気BEST3(2024年上半期販売価格)

1位 ポン・デ・リング

2位 エンゼルクリーム

3位 エンゼルフレンチ

▼第3次ブーム

2006年 クリスピー・クリーム・ドーナツが日本に初上陸



▼第4次ブーム

2013年 クロワッサンドーナツ 世界的に大流行

第5次継続中!次に来るドーナツは「LA発」

▼第5次ブーム

2022年 生ドーナツ

ドーナツ探究家 溝呂木一美さんによると「ドーナツ専門店 I’m Donut?を皮切りにカフェやベーカリーなど様々な業種でも発売され、長期的に大流行。生ドーナツブームはさらに広がりそう」だということです。



今年ブレイクするドーナツを溝呂木さんに予想していただいたところ、ロサンゼルス発祥の「Randy’s Donuts」が今年の春ごろ、東京都内1号店オープンする予定ということで、ここが流行るのではということです。