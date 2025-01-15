¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¡3·î10Æü¤ËÀ¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ªÃæÅçÂî°Î¤Î¥²¥¹¥È»²²Ã¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤¬¡¢3·î10Æü¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSPRING¡¡LIVE¡¡2025¡ØBloomin¡Ç¡Ù¡×¤ò¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯3·î¤Ê¤É²áµî2Ç¯¹Ô¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£15Æü¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö1Æü¸Â¤ê¤Î¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´Íè¾ì¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ï¥í¥×¥í¤Î³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÃæÅçÂî°Î¡Ê46¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Âî°Î¤¬¥Ï¥í¥×¥í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂî°Î·»¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤Ï·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¥²¥¹¥È¤¬ÃæÅçÂî°Î¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¤Ä¤Ð¤¤ÎÂî°Î¶Ê¤Ï¤¤¤¤¶ÊÂ·¤¤¤À¤·¤Í¡¼¡×¡Ö¡È¥µ¥ó¥¥å¡¼Âî°Î¡É¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡Âî°Î¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤ËÊ¡²¬¤«¤é¾åµþ¤·¡¢99Ç¯¤Ë¡ÖTAKUI¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯7·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È20Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¡ÊÆüÈæÃ«Ìî²»¡Ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡Ö½¢³è¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Öº£Ìë¤À¤±Éâ¤«¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»°²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¿ÀÏÃ¡×¡Ö¥Þ¥µ¥æ¥á¡×¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡¦¥À¥á¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÆü¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡õÂî°Î¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£