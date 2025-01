仕事や勉強など、PCを使って数多くの作業をこなす必要がある現代社会において、自分にピッタリのキーボードを見つけることは効率などの点で非常に重要です。開発者のrianadon氏が開発した「Cosmos Keyboard」では、サイト上で自分に合ったキーボードを自由に構築することが可能です。Cosmos Keyboardhttps://ryanis.cool/cosmos/

上記サイトにアクセスし、「Try the Beta」をクリック。Cosmos Keyboard Configuratorが開きます。マウスでドラッグすれば角度を変更することが可能。また、Ctrlを押しながらドラッグ操作することで、自由に位置を変えることができます。左の項目ではキーボードに関するさまざまな設定が可能です。「Upper Keys」では、数字キーやファンクションキーなどの追加ができるほか、キーボードに使用するキーキャップやキースイッチを自由に選択することができます。「Curvature」ではキーボードの角度を無段階で設定できます。なお、角度の変更によりキーが干渉する場合、右上に「Keycaps Intersect」のエラーメッセージが表示されます。「Thumb Cluster」は親指が当たる部分のキー配列やデザインを設定できる項目。「Manuform」「Carbonfet」「Orbyl」「Curved」「なし」の中から選択可能で、キーの数や角度などを自由に調整することもできます。これが「Manuform」。「Carbonfet」トラックボールの周囲をキーが取り囲むのが「Orbyl」。「Curved」がこんな感じ。特殊キーを配置しない「なし」も選択できます。「Case」ではキーボードの制御に使用するマイクロコントローラーや固定するネジのサイズなどを設定できます。選択可能なマイクロコントローラーには「Adafruit KB2040」や「Adafruit ItsyBitsy nRF52840 Express」などが用意されています。また、キーボードをクリックすることで現れるタブを開くと、エンコーダーやディスプレイ、トラックボール、トラックパッド、ジョイスティックなどを自由に配置することが可能。その際には既存のキーと干渉しないよう注意が必要です。そのほか、「Advanced」モードではより詳細なキーボードの構築が可能なほか、「Expert」モードではコードを用いた複雑な設定も可能です。「View Bill Of Materials」をクリックすると、ケース以外に作成に必要なキーキャップやキースイッチ、トラックボールなどの部品を確認することができます。さらに、手のマークをクリック後、表示される「Scan Hand」をクリック。以下のページにジャンプします。ryanis.cool/cosmos/scan2https://ryanis.cool/cosmos/scan2ここから「Start Scan」をクリックすることで、スマートフォンを用いた自身の手のスキャンが可能。スキャンしたデータを用いて自分の手を仮想的に表示し、自分の手にフィットするキーボードを構築することができます。キーボードが完成したら「Download」をクリック。ケースや土台、マイクロコントローラーホルダーを出力するためのデータは3Dプリンターで利用可能なSTLファイルや、CADシステムなどで利用できるSTEPファイルでダウンロード可能です。なお、rianadon氏はCosmos Keyboardをオープンソース化しており、ソースコードは以下のGitHubページで確認可能です。GitHub - rianadon/Cosmos-Keyboards: Taking Keyboards to the Final Frontierhttps://github.com/rianadon/Cosmos-Keyboards