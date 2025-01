FANTASTICS『MUSIQ? SPECIAL OUT of MUSIC Vol.87』カバー特集に登場！バックカバーは零 L.E.I.（川村壱馬）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■FANTASTICS、 “次元の橋”をテーマにしたシリーズ第2弾ミニアルバム『Dimensional Bridge』を語る!

『BACKSTAGE PASS 2025年3月号増刊 MUSIQ? SPECIAL OUT of MUSIC Vol.87』(シンコーミュージック)が1月3O日に発売される。

■COVER特集 FANTASTICS

圧倒的なダンスパフォーマンス&ボーカル、華やかな存在感&キャラクターと演技力も合わせて独自の音楽・エンタメワールドを色濃く描くFANTASTICSがカバー特集に登場。

懸け橋となる楽曲たちとともに、次の目的地に向かって行く “次元の橋”をテーマにしたシリーズ第2弾ミニアルバム『Dimensional Bridge』についてメンバーが語る。

■BACK COVER特集 零 L.E.I.(川村壱馬)

THE RAMPAGEのボーカル、川村壱馬が、「零(L.E.I.)」としてソロ始動。鋭い言葉の奥に、彼のブレない信念と誠実さが光る1stシングル「Delete / Enter」をリリースする。

両A面のうち「Enter」は、現在放送中のTVアニメ『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。』のオープニング主題歌。「Delete」は、零がリスペクトしているラップやヒップホップへの愛と、社会へ問題提起するようなリリックが共存する作品。そんな今作への想いを零に語ってもらった。

■撮り下ろしフォト & 1万9,000字インタビュー THE JET BOY BANGERZ

抜群の歌唱力を誇る3ボーカルと、ダンスのプロリーグ「D.LEAGUE」で活躍するプロダンサーのパフォーマー7名を擁する、10人組ダンス&ボーカルグループTHE JET BOY BANGERZ。

屈指の“実力”と“表現力”で魅了するこのグループの1stアルバム『JET BOY』について、メンバーが思う楽曲の聴きどころ、アルバムへの想いを語った。

■撮り下ろしフォト& 1万3,000字インタビュー KID PHENOMENON

偽りのない思い、オリジナルな響きが、鮮やかにリアルな感情を描きだす。挫折から夢を勝ち取った7人のストーリーを描いた1stアルバム『PHENOMENON』が完成。

最新サウンドを取り入れながら「自分たちの思い、メッセージ」という核がブレることなく、オリジナルな響きが、鮮やかにリアルな感情を描きだしているこの作品について、彼らの偽らざる想いを聞いた。

■撮り下ろしフォト & 1万4,000字インタビュー PSYCHIC FEVER

USツアー『PSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025』、J-R&Bの快進撃、グローバルに爆進。 そんな世界地平に立つ彼らの力強い楽曲「TALK TO ME NICE feat. TAMP」は、一見ハードな口当たりと、そこを通り越した先に見えるポップセンスが、PSYCHIC FEVER独自の響きとして聴き手を魅了する注目の楽曲だ。注目の7人のハードな魅力が全開のこの楽曲について深堀りインタビュー。

■撮り下ろしフォト & 1万4,000字インタビュー BALLISTIK BOYZ

初の単独武道館公演を経て、ネクストステージへ.。そして未来への道を示す一手、Single「SAY IT」をリリース。楽曲に対する取り組みについて、その制作舞台裏、聴きどころ、現在の想いを語ってもらうと同時に、BALLISTIK BOYZ のさらなる「NEXT STAGE」への道、その在処を探っていきたい。インタビュー全編掲載!

■撮り下ろしフォト & ロングインタビュー 高嶺のなでしこ

国立代々木第二体育館公演を開催する話題の10人組アイドルグループ、高嶺のなでしこ。ドラマチック&疾走感溢れる、応援&癒しソングである2ndシングル「I'M YOUR IDOL / アドレナリンゲーム」をリリース。

今回は、各曲の聴きどころ、MVの観どころ、エピソード、裏話、グループへの想いを語った。ワチャワチャ真面目な音楽トークは必読だ。

■撮り下ろしフォト & ロングインタビュー MIKOLAS、SKY-HI

「LALALALALALALALALALA (Tokyo Version) 」が500万回以上再生され、日本で大バズリした経緯を持つ楽曲が豪華コラボであらたにリリース。そこでいかなる交錯、ケミストリーが起きたのか、コラボレーションの舞台裏に迫った。インタビューを全編掲載。

■撮り下ろしフォト & 1万6,000字インタビュー BMK

2025年1月31日に愛知・Zepp Nagoyaで開催する『BMK THE FINAL~モンスターフライト~』@Zepp Nagoyaをもって、活動に終止符を打つBMK。その集大成となるベストアルバム 『Big Monster Kite』が12月18日にリリースされた。本作の収録楽曲について、聴きどころや想いを語った、「感謝」と「希望」と「笑顔」に溢れたラストインタビューを全編掲載。

■撮り下ろしフォト & 1万6,000字インタビュー I Don’t Like Mondays.

メンバー4人の音楽性の最大値がどのようにオリジナルでスタイリッシュな響きを生み出すのか、その背景を探るべく、デジタルEP『FOCUS』収録曲「Flower in the rain」と「Change」に注目し、話を聞いた。

2025.01.30 ON SALE

『BACKSTAGE PASS 2025年3月号増刊 MUSIQ? SPECIAL OUT of MUSIC Vol.87』

