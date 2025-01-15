·ÀÌóËþÎ»Ç÷¤ëC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢Íèµ¨¤â¥µ¥¦¥¸¤Ç¥×¥ì¡¼¡©¡Ä¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬1Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò²èºö¤«
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£14Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È²¤½£¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢75¥´¡¼¥ë18¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íè·î¤Ë¤Ï40ºÐ¤È¤Ê¤ë¤¬¤½¤Î·èÄêÎÏ¤ÏÌ¤¤À·òºß¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï13»î¹ç¤Ç11¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£Ç¯¤Î6·îËö¤ÇËþÎ»¤Ë¡£·ÀÌóËþÎ»¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Îµî½¢¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÏC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤Î1Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò²èºö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ò¾Ä¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¤â¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£Ç¯Êð¤Ï1²¯8000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó290²¯±ß¡ËÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ä¾ÓÁü¸¢´ØÏ¢¤Î¾¦¶È¼ýÆþ¤ò¼õ¤±¼è¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¼«¿È¤ÏËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç14»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢8¾¡4Ê¬2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö27¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¼ó°Ì¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ª¤è¤Ó2°Ì¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤È¡Ö9¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È²¤½£¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢75¥´¡¼¥ë18¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íè·î¤Ë¤Ï40ºÐ¤È¤Ê¤ë¤¬¤½¤Î·èÄêÎÏ¤ÏÌ¤¤À·òºß¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï13»î¹ç¤Ç11¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÏC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤Î1Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò²èºö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ò¾Ä¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¤â¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£Ç¯Êð¤Ï1²¯8000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó290²¯±ß¡ËÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ä¾ÓÁü¸¢´ØÏ¢¤Î¾¦¶È¼ýÆþ¤ò¼õ¤±¼è¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¼«¿È¤ÏËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç14»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢8¾¡4Ê¬2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö27¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¼ó°Ì¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ª¤è¤Ó2°Ì¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤È¡Ö9¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£