¡ÖÁÜººÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×´Ú¹ñ¡¦Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¡¡¸½¿¦¤Ç¤Ï¡È½é¡É¡Ä¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¶¡½ÒµñÈÝ¡¡ÁÜººËÜÉô¤ÏÂáÊá¾õÀÁµá¤Ø
º®Íð¤¬Â³¤¯´Ú¹ñ¤Ç15Æü¡¢¸½¿¦¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬½é¤á¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÁÜºº¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¡¢Áè¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢ÂáÊá¾õ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢»öÂÖ¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯Æ°¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÉÔË¡ÁÜºº¤À¤¬¡¢ÁÜººËÜÉô¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡×
´Ú¹ñ¡¦Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¡§
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é ¤³¤Î¹ñ¤ÎË¡¤¬Á´¤ÆÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ñÌ±¤Ë ¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¡£
ÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢15Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¡¢¸½¿¦¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Èó¾ï²ü¸·Àë¸À¤À¡£
´Ú¹ñ¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ1·î3Æü¤ËÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¤ÎÄñ¹³¤Ë¤¢¤¤¼ºÇÔ¡£
¤³¤³¤«¤é10Æü°Ê¾å¤¬¤¿¤Ã¤¿15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÂçÅýÎÎ¸øÅ¡Á°¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈÜ¶±¤ÇÉÔË¡Åª¤Ê¹´Â«Îá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤òÂ¨¹ïÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆâÍð¼óËÅ¼Ô¤òÂáÊá¤·¤í¡×
¡ÖÕú¼â±Ù¤òÀè¤ËÂáÊá¤·¤í¡ª¡×
ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¤Ê¤É¤â¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤òÃÛ¤Äñ¹³¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁÜºº°÷¤é¤Ï¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤ÆÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¸áÁ°10»þÈ¾²á¤® ÕúÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡§
¤¤¤Þ ¸øÅ¡¤«¤é¹õ¤¤¼Ö¤¬1Âæ½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÖÎó¤¬¤¤¤Þ¸øÅ¡¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï ¤³¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¡¦Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¡§
ÉÔ¾Í»ö¤ÎÎ®·ì»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢°ì±þ ÉÔË¡ÁÜºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜººËÜÉô¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÏÁÜºº¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸ýÄ´¤Ê¤¬¤é¡¢Áè¤¦»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¡£
¤·¤«¤·¡¢12·î¤ËÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤¬²Ä·è¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¥·¥ã¥Ä¤Ë¤â¤·¤ï¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¿ô½½Æü´Ö ÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡£
¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï200¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ö¼ÁÌä½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¶¡½Ò¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢º£¸å48»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë