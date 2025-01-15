¥æ¡¼¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢11·î¤ÏÁ°·îÈæ¡Ü0.2¡ó¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ý1.9¡ó
[¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È £±£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡ËÅý·×¶É¤¬£±£µÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯£±£±·î¤Î¥æ¡¼¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¤ÏÁ°·îÈæ£°¡¥£²¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¼ç¤ËÂÑµ×¾ÃÈñºâ¤ÎÀ¸»º¤Ê¤É¤¬³ÈÂç¤·¡¢£±£°·î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï£±¡¥£¹¡óÄã²¼¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ê¥³¥í¥ÊÂçÎ®¹Ô¡ËÁ°¤Î¿å½à¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¼ûÍ×ÉÔ¿¶¡¢°ÂÃÍ¶¥Áè¡¢¾ÃÈñ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÌç¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤¬ÈÎÇä¤ò°µÇ÷¤·¡¢¹©¶ÈÉôÌç¤Ï¿¼¹ï¤ÊÉÔ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Ç¯Èæ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¥æ¡¼¥í·÷¤Î¼çÍ×¹ñ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¤òµÏ¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤âÁ´¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¡£