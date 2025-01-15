1014²¯±ß¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¤ÎÍýÍ³¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡È1°Ì¡É¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Íø±×¡×
¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥ÄMLB¡×¤Î¡È¥Ð¡¼¥²¥ó·ÀÌó¡É¤ÇÂçÃ«¤¬1°Ì¤ËÁª½Ð
¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÁª½Ð¡É¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥²¥ó·ÀÌó¡×¤Î1°Ì¤Ë¡¢2023Ç¯12·î¤Ë10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ1014²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Ä¶µð³Û·ÀÌó¤Ê¤¬¤é¤â1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂ¿Âç¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥ÄMLB¡×¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Öµå³¦¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¤ËÍ¥¤·¤¤·ÀÌó¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤·¡¢¥í¡¼¥ï¥ó¡¦¥¥ã¥Ö¥Ê¡¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿µ»ö¤ò´ó¹Æ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÊÂ¤ß¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÍÞ¤¨¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û·ÀÌó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ö54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¡×¤È°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò»Ä¤·¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤È¿ô¡¹¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÊÆÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï12¼Ò¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤À¤±¤Ç7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯±ß¡Ë¤ÎÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡È¤ªÆÀ·ÀÌó¡ÉÆÃ½¸¤Ç1014²¯±ß¤ÎÂçÃ«¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¨ºÂ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î·ÀÌó¤Ï¼ÂºÝ¥Ð¡¼¥²¥ó¤À¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÆÃ¤Ë¸åÊ§¤¤·ÀÌó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇÂç¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯No.1¤À¡×¡ÖÈà¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Íø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë