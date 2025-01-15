¤Þ¤À¿®¤¸¤Æ¤ë!? ¥³¥ó¥Ó¥ËÁ°¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡ÉÏ©¾åÃó¼Ö¡ª ¼ÖÆâ¤Ë¡ÈÌÈµö¤Ê¤·¡É¤ÎÍ§¿Í¤ò»Ä¤¹¤ÈNG¡© ¡ÖÃ¯¤«¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©
¥¯¥ë¥Þ¤ËÃ¯¤«¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë´ó¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅ¹Á°¤ÎÏ©¾å¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î´Ö¥¯¥ë¥Þ¤òÎ¥¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÏ©¾åÃó¼Ö¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãó¼Ö¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¤ËÃ¯¤«¤¤¤ì¤ÐÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±½¤Ï¤Ï¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖÃó¼Ö¡×¤È¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÄä¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û²«¿§¤¤»æ¤òÅ½¤ë¡ÖÎÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡© ¤³¤ì¤¬Å½¤é¤ì¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤Ê¡ÖÃæ¿È¡×¤ò¸«¤ë¡Ê17Ëç¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖÄä¼Ö¡×¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ÆÃ»»þ´Ö¤À¤±¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ»¸òË¡¤Ç¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾Åù¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃó¼Ö°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í¤ò¾è¤ê¹ß¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÄä»ß¡¢5Ê¬°ÊÆâ¤Î²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤Î¤¿¤á¤ÎÄä»ß¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¥¯¥ë¥Þ¤òÄä»ß¤µ¤»¥«¡¼¥Ê¥Ó¤òÁàºî¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÄä¼Ö¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¯¤«¤ò¼ÖÆâ¤Ë»Ä¤·¤ÆÃó¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¸òÄÌÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤äÌÈµö¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í§¿Í¤Ç¤â¡¢¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¿Í¤¬Ä¾¤Á¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÃó¼Ö¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Ãó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¶Ø»ß¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ãÈ¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï©¾åÃó¼Ö¤Î°ãÈ¿¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯¡ÖÃóÄä¼Ö°ãÈ¿¡×¤È¡ÖÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃóÄä¼Ö°ãÈ¿¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÃóÄä¼Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï¡¢ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊüÃÖ¼ÖÎ¾³ÎÇ§É¸¾Ï¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç°ãÈ¿¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤¬¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢±¿Å¾¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ï¡¢·Ù»¡½ð¤«¤é°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤¬ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤Ï°ãÈ¿ÀÚÉä¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¸¡µó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸¢¸Â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌµ¿Í¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃó¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¸í¤Ã¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿´ª°ã¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ãó¼Ö¤¹¤ëºÝ¤Î¿´¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤Ï¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤Ç¤â¼Ö¤òÄä¤á¤¿¤¤¡¢¼Ö¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÃó¼Ö¤Ï¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãó¼Ö¶Ø»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Î¤Û¤«¡¢¸òº¹ÅÀ¤ä²£ÃÇÊâÆ»¡¢Æ§ÀÚ¡¢ºä¤ÎÄº¾åÉÕ¶á¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ä¼Ö¸Ë¤Ê¤É¤Î½ÐÆþ¸ý¡¢Æ»Ï©¹©»ö¸½¾ì¡¢¾ÃËÉÍÑµ¡³£´ï¶ñ¤ä¾Ã²ÐÀò¡¢²ÐºÒÊóÃÎµ¡¤Ê¤É¤Î¶á¤¯¤Ç¤âÃó¼Ö¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Æ»Ï©¤Îº¸Â¦Ã¼¤Ë±è¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯Ãó¼Ö¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î±¦Â¦¤Ï3.5¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤¦¤Ã¤«¤ê¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·Ù»¡´±¤¬¸«¤Ä¤±¤ÆÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Ï©¾å¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¸òÄÌ¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤À¤«¤é¤Èµ¤·Ú¤ËÄä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãó¼Ö°ãÈ¿¤Ë»þ´Ö¤ÎÄ¹Ã»¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·Ï©¾åÃó¼Ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ãó¼Ö¶Ø»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤äÆ»Ï©¤Î´Ä¶¤ò³Î¤«¤á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î±¦Â¦¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£