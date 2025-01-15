¿·ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×·ëÀ®¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡¢¼«¤é¤ÏÅÔµÄÁªÎ©¸õÊä¤»¤º¡ÄÁ´£´£²Áªµó¶è¤Ë¸õÊäÍÊÎ©ÌÜ»Ø¤¹
¡¡ºòÇ¯£··î¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿ÀÐ´Ý¿Æó¡¦Á°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¡Ê£´£²¡Ë¤Ï£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢º£²Æ¤ÎÅÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô£±£²£·¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á´£´£²Áªµó¶è¤Ç¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸øÊç¤ò³«»Ï¡£ÀÐ´Ý»á¤ÏÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢Î©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤Ï¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Íºà¡×¤ò´ð½à¤È¤·¡¢½ñÎà¿³ºº¤äÀÐ´Ý»á¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¡£Â¿ÁªËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢Ç¤´ü¤Ï£²´ü£¸Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¡£´û¤Ë¸½¿¦¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤ä²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤é¤¬±þÊç¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢£³¡Á£´·î¤Ë¸õÊä¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¿·ÅÞ¤Î±¿±ÄÈñÍÑ¤äÎ©¸õÊä¤ËÉ¬Í×¤Ê¶¡Â÷¶â¡Ê¸õÊä¼Ô£±¿ÍÅö¤¿¤ê£¶£°Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ÀÐ´Ý»á¤¬ÅÔÃÎ»öÁª»þ¤Ë½¸¤á¤¿´óÉÕ¶âÌó£²²¯±ß¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤ò½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Ïºî¤é¤º¡¢¸øÌó¤ÎºöÄê¤äÅöÁª¸å¤ÎµÄ²ñ³èÆ°¤Ï³Æ¼«¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤·¤¿¡£ÀÐ´Ý»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎºÆÀ¸¤òÅìµþ¤«¤é»Ï¤á¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï°Â·Ý¹âÅÄ»Ô½Ð¿È¡££²£°£²£°Ç¯¤ËÆ±»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿¤¬£±´üÌÜÅÓÃæ¤Ç¼¿¦¤·¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¡££Ó£Î£Ó¤ò¶î»È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢´ûÀ®À¯ÅÞ¤Ø¤ÎÈãÈ½É¼¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¡Ê£·£²¡Ë¤Ë¼¡¤°Ìó£±£¶£¶ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔµÄÁª¤Ï£¶¡Á£··î¤ÎÅê³«É¼¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¡Ö£··î£³Æü¸ø¼¨¡¢£²£°ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë»²±¡Áª¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£