¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢¿·½É¥¢¥ë¥¿ÊÄ´Û¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ê¡×²áµî¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤â
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê40¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¿·½É¥¢¥ë¥¿¤Ø»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤Î¤¢¤È¡¢Íè·îÊÄ´Û¤¹¤ë¿·½É¥¢¥ë¥¿¤Ç¥é¥ó¥Á¡õ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤È¿·½É¥¢¥ë¥¿¤Ç¿©»ö¤ÈÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö6000±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤«¤é¡¢2²óÃêÁª²ñ¤Ç¥¬¥é¥¬¥é¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥²¥Ã¥È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤È5Åù¡õ¥·¥ç¥Ã¥×¾ÞÅöÁª¡ª¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¼¡ª¡ª¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤È¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°Äº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¡ª¡¡ÀäÂÐ¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡ª¾Ð¡×¤ÈÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¿·½É¥¢¥ë¥¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ê¡×¤È¼ä¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥¿ÊÄ´Û¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ç´ÑÍ÷¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¡¡¥¢¥ë¥¿Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¡¡¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·½É¥¢¥ë¥¿¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡×¤Î¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£