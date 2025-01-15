´ä²°³°Áê¡¡Æü¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³°Áê²ñÃÌ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¸å¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¡×³ÎÇ§
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òË¬ÌäÃæ¤Î´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ï15Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ê¥í³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç20Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¸å¤â°ú¤Â³¤ÆüÊÆÈæ3¥«¹ñ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
³°Áê²ñÃÌ¤ÏÌó2»þ´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢´ä²°³°Áê¤È¥Þ¥Ê¥í³°Áê¤Ï¡¢³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î³¤ÍÎ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÇ½ÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤¬OSA¡ÊÀ¯ÉÜ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¯²½»Ù±ç¡Ë»Ù±ç¤ò°ú¤Â³¤¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°Ì³¼¡´±µé¤Ç¤ÎÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤òº£Ç¯¤Î¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
´ä²°³°Áê¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼¡´üÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ä²°Âç¿Ã¤Ï¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ø¤Î·úÀßÅª¤Ê´ØÍ¿¤¬¥¢¥á¥ê¥«¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÆüÊÆÈæ3¥«¹ñ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£