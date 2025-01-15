¡Ú¥»¥Ö¥ó¡Û¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ø¥¢¥³¡¼¥à¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ê¤É5¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ô16Æü7»þ¤«¤é¡Õ
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î16Æü7»þ¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥¢¥³¡¼¥à¡×¤¬1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÀèÃå15¿Í¤ÏÁèÃ¥Àï¤ÎÍ½´¶
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥¢¥³¡¼¥à¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´5¼ïÎà¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò3¸Ä¤ò°ìÅÙ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥¢¥³¡¼¥à¤¬1¸Ä¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ3¸Ä¤È¹¥¤¤Ê¥Ø¥¢¥³¡¼¥à1¸Ä¤ò¥ì¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤»¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¡¢ÀèÃå15¸Ä¡Ê5¼ïÎà¡ß3¸Ä¡Ë¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«»Ï¤Ï1·î16Æü7»þ¤«¤é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ³«»Ï»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ËõÃã ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥¦¥Á¡×
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¡¼¥È¥Ñ¥¦¥Á¡×
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¥¢¥Ý¥í ¥Þ¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñ¥¦¥Á¡×
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¸ú²Ì72¡ó ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ô¡¼¥ë¥Ñ¥¦¥Á¡×
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¥¬¥ë¥Ü¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¦¥Á¡×
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³ ±§¼£ËõÃã¡×
¡¦ÌÀ¼£¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤ À¾ÈøËõÃã¡×
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡Ë2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655109
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô