¡Ú¥»¥Ö¥ó¡Û¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ø¥¢¥³¡¼¥à¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥­¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ê¤É5¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ô16Æü7»þ¤«¤é¡Õ

セブン-イレブンでは、2025年1月16日7時から29日までの期間、対象のチョコレート菓子を購入すると「サンリオキャラクターズ オリジナルヘアコーム」が1個もらえるキャンペーンを開催します。

各店先着15人は争奪戦の予感

「サンリオキャラクターズ オリジナルヘアコーム」のデザインは全5種類。

対象となるチョコレート菓子3個を一度に購入すると、サンリオキャラクターズ オリジナルヘアコームが1個もらえます。

対象商品3個と好きなヘアコーム1個をレジに持っていく必要があります。チョコレート菓子の組み合せは自由です。

各店舗、先着15個(5種類×3個)の数量限定。なくなり次第終了です。

キャンペーン開始は1月16日7時からの予定ですが、お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合があります。

対象となる商品は以下のとおり。

・明治「アーモンドチョコレート 抹茶 ポケットパック」

・明治「マーブルパウチ」

・明治「コーヒービートパウチ」

・明治「アポロ マイスタイルパウチ」

・明治「チョコレート効果72% オレンジピールパウチ」

・明治「ガルボチョコパウチ」

・明治「きのこの山」

・明治「たけのこの里」

・明治「きのこの山 宇治抹茶」

・明治「たけのこの里 西尾抹茶」

店舗によって一部取扱いのない商品があります。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655109

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部