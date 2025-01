DECORTÉ(コスメデコルテ)の2025年春コスメの情報が到着!1月16日(木)より、肌を美しく魅せる血色感が続く新作リップ『ルージュデコルテ クリームグロウ』が登場。独自の色理論で導き出した全25色展開で発売されます。今回は、編集部が実際に使用したリアルなレビューや口コミもご紹介します。

肌を美しく魅せる血色感が続くルージュ『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』が、2025年1月16日(木)より発売されます。



こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。DECORTÉ(コスメデコルテ)の2025年春新作コスメ情報をお届け!肌を美しく魅せる血色感が続くルージュ『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』が、2025年1月16日(木)より発売されます。今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビューや、口コミもあわせてご紹介します。

DECORTÉ(コスメデコルテ)ってどんなブランド?

1970年に誕生して以来、多くの肌と向き合い続けてきたDECORTÉ(コスメデコルテ)。

皮膚科学の研究、技術開発を重ね、ひとつひとつの美容成分や届け方にもこだわった、ハイクオリティな化粧品を生み出してきたブランドです。



そんなDECORTÉ(コスメデコルテ)で人気のメイクアップアイテムと言えば、“透けツヤ質感”が魅力の単色アイシャドウ『アイグロウジェム スキンシャドウ』。

豊富なカラーバリエーションからお気に入りのカラーを選べると人気です。



また、昨年リニューアル新登場した『ルース パウダー』は、5質感全9色展開で理想の肌を叶えるフェイスパウダー。



こちらの記事では新生『ルース パウダー』の人気色ランキングを特集しているので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね♡

コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』

DECORTÉ(コスメデコルテ)より、スキンケア効果、香り、心地よさ、デザイン、カラー...全てにこだわりぬいた新作リップが誕生!



自分だけの艶と血色感で、肌や骨格までも美しく魅せる『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』をご紹介します♡

商品特徴

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』

『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』は、普遍的な永遠のエレガンスを追求し、コスメデコルテのサイエンスを注ぎ込んだ、肌と骨格の美しさを引き立てるリップ。

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』

注目は、あらゆる肌トーン、肌質も美しく魅せるために開発された全25色のシェードです。



肌と唇それぞれの血色感のギャップを自然になじませるための色素「ヘモグロレッド」を、すべてのシェードに配合。



独自の色理論により、肌と唇の血色感の延長線上から導き出したシェードは、あらゆる肌トーン、顔立ちの印象に溶け込む色設計です。

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』

また、独自成分「シャルルドミルローズエキス」や、うるおい保持成分「HYDRO STAY CAPSULE EX*1」など、美容保湿成分をたっぷり配合し、一日中*2うるおいが持続。



深く贅沢なうるおいで、つけている間も、落としたあとの素の唇も美しく育みます。



*1 レシチン・シリカ・スクワラン(保湿)

*2 コスメデコルテ調べ。効果には個人差があります。

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』

さらに、年齢とともに減少する血色感やハリ・弾力にアプローチする美容成分も厳選配合。

メイクをしながら、いきいきとした印象の唇に導きます。

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』

まるで唇がプランプアップしたようなぷっくりとした美しいフォルムと、いきいきとした艶高い仕上がりが12時間*2続くことも魅力。



唇の状態に合わせてヴェールを作り、美しいツヤとフォルムを叶える複合成分「VOLUMIZING SCULPTOR*3」を配合。



高艶成分を含んだフレキシブルな膜が、なめらかに伸び広がり、唇の縦ジワや凹凸にフィット。

ピンとフィルムを張ったかのような厚い膜に変化し、輝く艶が続きます。



加えて、色持ち成分「カラーホールドカプセル*4」により、つけたての仕上がりとカラーが長持ちします。



*2 コスメデコルテ調べ。効果には個人差があります。



*3 オクチルドデカノール・イソステアリン酸デキストリン・(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)クロスポリマー・ジメチルシリル化シリカ・オレイン酸フィトステリル・ジイソステアリン酸ポリグリセリル−10・ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン



*4 ホウケイ酸(Ca/Al)・酸化鉄・テトライソステアリン酸ポリグリセリル−2

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』

まるで“口づけ”のように、心まで解きほぐすような官能的なテクスチャーもポイント。



唇に触れた瞬間、体温でとろけるようにほぐれてなめらかに伸び広がり、心地よく使えますよ。



<その他特徴>

● 透明感あふれるグリーンフローラルの香り

● パラベンフリー

● ヴィーガンフレンドリー

カラーバリエーション<全25色>

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』

カラーバリエーションは、どんな肌とも調和し、美しく魅せるベージュ&ローズの全25色。



●01G signature red

誰もの肌で鮮やかに映えるセントロイドレッド



●02G blissful moment

優美で気品のあるピンクローズ



●03G prima tutu

やわらかな青みのピンクベージュ



●04G vanilla beige

肌に成りすますような透き通るシアーベージュ



●05G blush beige

ヘルシーに艶めくいきいきとしたコーラルベージュ



●06G honey beige

ほんのり透けるオレンジベージュ



●07G nude conscious

上品に溶け込むローズベージュ



●08G balanced

均整のとれたモダンなレディッシュベージュ



●09G hug&kiss

包み込むようなぬくもりのブラウンベージュ



●10G butter red

スタイリッシュなイエローレッド



●11G fully bloomed

可憐で華やかなレディッシュピンク



●12G birds chirping

愛らしく軽やかなコーラルピンク



●13G my theory<メインカラー>

どんな肌とも調和するニュートラルなローズベージュ



●14G skin rose

華やかに自然な血色感を咲かせるローズ



●15G anywhere you are

落ち着きのあるべージーレッド



●16G eternally

奥行のあるエレガントなダスティーローズ



●17G nocturnal butterfly

奥深く妖艶なカシスローズ



●18G a piece of love

明るい気品のあるピンクローズ



●19G red accord

彩りに厚みのあるブリックレッド



●20G spice of love<サブカラー>

端正に溶け込む知的なローズレッド



●21G timeless dignity

ゆるがない存在感がうまれるバーガンディーレッド



●22G raspberry praline

豊かな奥行きのあるラズベリーブラウン



●23G rosewood

気品漂うローズブラウン



●24G raw umber

透明感のあるベージュブラウン



●25G mauve beige

かすかな血色感のある静かなモーヴベージュ

今回は、編集部一押しの肌映えカラー8色を厳選して、スウォッチ&レビューしていきます!

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 03G、04G、05G、07G DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 03G、04G、05G、07G

<上の写真/左から>

●03G prima tutu

やわらかな青みのピンクベージュ



●04G vanilla beige

肌に成りすますような透き通るシアーベージュ



●05G blush beige

ヘルシーに艶めくいきいきとしたコーラルベージュ



●07G nude conscious

上品に溶け込むローズベージュ

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 08G、13G、14G、20G DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 08G、13G、14G、20G

<上の写真/左から>

●08G balanced

均整のとれたモダンなレディッシュベージュ



●13G my theory<メインカラー>

どんな肌とも調和するニュートラルなローズベージュ



●14G skin rose

華やかに自然な血色感を咲かせるローズ



●20G spice of love<サブカラー>

端正に溶け込む知的なローズレッド



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

とろけるようになめらかな塗り心地で、スルスルと塗れます。

しっかりとした発色で、一度塗りでも色ムラにならずにキレイに仕上がりました。



実際にメイクしてみると、上品な艶のあるむっちりとした唇に。

また、時間が経っても乾燥を感じないほど保湿効果もしっかりあります。



粘膜カラー×自然な艶仕上がりで、年齢問わずデイリーメイクに活躍しそうです♡

DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 03G、04G、05G、07G、08G、13G、14G、20G DECORTÉ(コスメデコルテ) 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 03G、04G、05G、07G、08G、13G、14G、20G

今回使用した8色はどれも使いやすい粘膜カラーで、どんなメイクにも合わせやすいと感じました。



「03G」は多幸感のあるピュアなコーラル系カラー。

比較的パーソナルカラー問わず使いやすいカラーです。



「04G」は黄みのある明るいコーラルベージュで、パーソナルカラーがイエベの方におすすめ!



「05G」はしっかり発色するオレンジコーラル。

肌を明るく健康的に見せてくれます。



「07G」は肌に自然に溶け込むピンクベージュで、ナチュラルメイクにも使いやすいカラー。



「08G」は落ち着いた印象を与える、ほんのり黄みを含んだブラウンベージュ。



ブランドおすすめカラーの「13G」は、肌を明るく見せてくれるコーラルピンク。

比較的パーソナルカラーを問わず使いやすく、どなたでもお似合いになりそうです。



「14G」は青みよりのピンクベージュで、パーソナルカラーがブルベの方の粘膜カラーにぴったり!



「20G」は落ち着いたレッドベージュで、深みのある大人な印象に。



気になる色持ちに関しては、飲食をすると色落ちが見られました。

気になる方は、塗り直しができるように持ち歩くのがおすすめです。

発売・商品情報

ブランド名:DECORTÉ(コスメデコルテ)

商品名:コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ

種類:全25色

容量:各3.5g

価格:各5,500円(税込)※編集部調べ



店頭予約開始日:2024年12月16日(月)

発売日:2025年1月16日(木)

販売場所:DECORTÉ(コスメデコルテ)取扱店、公式オンラインショップ

コスメデコルテの艶リップで春メイクを楽しもう♡

DECORTÉ(コスメデコルテ) 2025年春新作コスメ 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』 DECORTÉ(コスメデコルテ) 2025年春新作コスメ 『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』

いかがでしたか?今回はDECORTÉ(コスメデコルテ)の2025年春新作コスメ『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』をご紹介しました。



『コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ』は、なめらかでふっくらとした理想のフォルムを叶える艶リップ♡

どんな肌トーンや肌質でも使いやすいカラーバリエーションなので、パーソナルカラーで選ぶのはもちろん、カラー名や見た目の好みで選ぶのもおすすめですよ。



1月16日(木)から全国発売されますので、気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年春コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

