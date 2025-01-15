¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë°ìÎÏÎË´ýÀ»¡Ê±¦¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î°æ»³ÍµÂÀ²¦ºÂ¡Ê£±£µÆü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Ç¡Ë¡áÀ¾¹§¹â»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡°Ï¸ë³¦¤ÎºÇ¹â°Ì¤òÁè¤¦Âè£´£¹´ü´ýÀ»Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎÂè£±¶É¤¬£±£¶Æü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£

¡¡Á°´ü¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢°ìÎÏÎË´ýÀ»¡Ê£²£·¡Ë¤Ë°æ»³ÍµÂÀ²¦ºÂ¡Ê£³£µ¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£

¡¡°ìÎÏ´ýÀ»¤ÏºòÇ¯¡¢¼«¿È½é¤ÎÌ¾¿Í¤ò³ÍÆÀ¡£Å·¸µ¡¢ËÜ°øË·¤ÈÊ»¤»¤Æ»Í´§¤È¤Ê¤ê¡¢´ýÀ»£´Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ËÎ×¤à¡£°ìÊý¡¢½½ÃÊ¤òºòÇ¯Ã¥¼è¤·¤¿°æ»³²¦ºÂ¤Ï¸ëÀ»¤ÈÊ»¤»¤Æ»°´§¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¾å½é¤Î¡Ö»Í´§ÂÐ»°´§¡×¤ÎÈÖ¾¡Éé¤Ç¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë°Ï¸ë³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡Î¾ÂÐ¶É¼Ô¤Ï£±£µÆü¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ÎÄí±à¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¸å¡¢ÂÐ¶É¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£Æ±ÆüÌë¤ÎÁ°Ìëº×¤Ç¡¢°ìÎÏ´ýÀ»¤Ï¡ÖÄØ»³Áñ¤ÎÂÐ¶É¾ì¤ËÍè¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¿È¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¸ë¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°æ»³²¦ºÂ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î´¶À­¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç®Àï¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡ÂÐ¶É¤Ï¡¢£±£¶Æü¸áÁ°£¹»þ¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£