¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¥Þ¥¤¥Ê¥¹6ÅÙ¤ÎÀã»³¤ÇÏÓ¤Þ¤¯¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥íº¬À¤¬ÏÃÂê¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¡²¬¤ÎÅ·»È¤Ç¤¹¤Ã¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ³ñ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£µ¤²¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹6ÅÙ¤ÎÃæ¤ÇÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¤Æ¥×¥íº¬À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Èµ¤²¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹6ÅÙ¡¢ÂÎ´¶µ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ 10ÅÙ°Ê²¼¤ÎÀã»³¤Î´Ä¶¤Ç¤â»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÃåÊª1Ëç¤ÇÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤ê¡¢Æ¬¤«¤éÀã¤òÈï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àã»³¤ÎÃæ¤Ç¾®Æ¦¿§¤ÎÃåÊª¤òÃåÍÑ¤·¤¿1Ëç¡£Æ¬¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤éÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ê¤¬¤é¡¢ô¥¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¡²¬¤ÎÅ·»È¤Ç¤¹¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£