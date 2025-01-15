ÊÆÌ¾¼ê¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¥·¥ã¥ó¥¯¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¡ÖÃç´Ö¤À¡×¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤âÂç¾Ð¤¤¤·¤¿ÄÁÂÇ¤¬ÏÃÂê
¥¤¥ó¥É¥¢·¿¥´¥ë¥Õ¿·¥ê¡¼¥°¡ÖTGL¡×
¡¡¥¤¥ó¥É¥¢·¿¥´¥ë¥Õ¤Î¿·¥ê¡¼¥°¡ÖTGL¡×¤Î³«ËëÂè2Àï¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥°È¯µ¯¿Í¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£Ì£Êý¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤ë¤È¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¡ª¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¥´¥ë¥Õ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥³¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¿·»þÂå·¿¤Î²°Æâ¥´¥ë¥Õ¥ê¡¼¥°¡£¥¦¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹GC¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊÆ4¾¡¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¥¹¥Ê¡¼¡¢Æ±6¾¡¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥Þ¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤é¤Î¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹GC¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥¥¹¥Ê¡¼¡£¤À¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥·¥ã¥ó¥¯¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¸ü¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶¯¤á¤Ë½Ð¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ô¥ó¤òÄ¾·â¤·¡¢Âç¤¤¯¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥Ã¥º¤ÏÇú¾Ð¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥â¥ê¥«¥ï¤Þ¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£¥¦¥Ã¥º¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤â¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¥¥¹¥Ê¡¼¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¾Ð¤¤µã¤¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÇú¾Ð¡£¡ÖÃ¯¤¬¥´¥ë¥Õ¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥×¥í¤Îwii¥´¥ë¥Õ¤À¤Í¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤À¡ª¡×¡Ö¥¥¹¥Ê¡¼¤Ï¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â´ú¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹GC¤¬12-1¤Ç¾¡Íø¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥³¥â¥óGC¤Ï¸½ÃÏ27Æü¤ÎÂè4Àï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë