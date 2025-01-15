UFC、CYMAの電動ハンドガン「M1911 MOSFETT」を2月下旬に入荷
【CYMA M1911 MOSFET 電動ハンドガン BK】
2月下旬 入荷予定
価格：15,180円
2月下旬 入荷予定
2月下旬 入荷予定
価格：15,180円
UFCは、CYMAの電動ハンドガン「M1911 MOSFETT」を2月下旬に入荷する。価格各15,180円。
本商品はハンドガン「M1911」を電動ガンで再現したもの。セミオートとフルオートの切り替えが可能で、可変HopUp機構を搭載する。
付属マガジン装弾数は28発。カラーはBK（ブラック）で、材質はスライド部分がメタル、フレームは樹脂製となる。
商品詳細
CYMA M1911 MOSFET 電動ハンドガン BKK
2月下旬 入荷予定
価格：15,180円
材質：スライド メタル / フレーム 樹脂
全長：約230mm
重量：約870g
付属マガジン装弾数：28発
セレクター：セミオート/フルオート
□「CYMA M1911 MOSFET 電動ハンドガン BK 電動ハンドガン BK」の商品ページ
【新商品情報】- 株式会社UFC(業販営業部) (@UFC_airsoftgun) January 15, 2025
CYMA M1911 MOSFET 電動ハンドガン BK
2月入荷予定となります。
メーカー希望小売価格（税込）：\15,180https://t.co/A6bXiyMY0c pic.twitter.com/2dNV7eJhgC