【CYMA M1911 MOSFET 電動ハンドガン BK】
2月下旬 入荷予定
価格：15,180円

　UFCは、CYMAの電動ハンドガン「M1911 MOSFETT」を2月下旬に入荷する。価格各15,180円。

　本商品はハンドガン「M1911」を電動ガンで再現したもの。セミオートとフルオートの切り替えが可能で、可変HopUp機構を搭載する。

　付属マガジン装弾数は28発。カラーはBK（ブラック）で、材質はスライド部分がメタル、フレームは樹脂製となる。

商品詳細

CYMA M1911 MOSFET 電動ハンドガン BKK

2月下旬 入荷予定
価格：15,180円
材質：スライド メタル / フレーム 樹脂
全長：約230mm
重量：約870g
付属マガジン装弾数：28発
セレクター：セミオート/フルオート

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