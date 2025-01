すみっコぐらしとお出かけ気分が味わえる「すみっコぐらし おでかけ御朱印帳」が登場。インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会のオンラインショップで受け付けが始まっている。『すみっコぐらし』は、2012年に日本人の「すみっこが好き」という気持ちをテーマに作られたサンエックスのキャラクター。ちょっぴりネガティブだけど個性的な「すみっコ」たちが老若男女の幅広い人気を集めている。アニメ映画も3本制作されている。

御朱印帳は、神社仏閣に参詣した証として、墨書と印章を組み合わせた「御朱印」を収集する帳面。寺社巡りを趣味とする人の中には同時に御朱印集めを行っている人も多く、近年ではキャラクターものの御朱印帳も各社から数多くリリースされている。「すみっコぐらし おでかけ御朱印帳」は「寺社めぐりについ持ち歩きたくなるような、かわいいすみっコたちの御朱印帳は作れないか?」という想いから企画されたという。デザインはオリジナルの2種類。しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、えびてんのしっぽたちがアイドルの衣装に身を包んだ、とってもかわいい2種類から選べる。サイズはタテ16センチ×ヨコ10.9センチとバッグにもスッと入る、持ち運びやすいサイズ。表紙はかわいいすみっコぐらしをよりかわいく表現できる布製になっている。中紙は風合いのある和紙(奉書紙)で、じゃばらタイプ24枚(48ページ)とボリュームたっぷり。今回の御朱印帳を作った岡田商会は、「御朱印といえばハンコの1ジャンルですが、私たちはこれからも好きな人にはわかる、ハンコ文化をより楽しく豊かにする提案を行ってまいりたいと考えております」とコメントを寄せている。かわいいすみっコぐらしとお出かけ気分が味わえる「すみっコぐらし おでかけ御朱印帳」。年始の寺社巡りのお供にいかがだろうか。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.