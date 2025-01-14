ReoNa、アークナイツ5周年記念イベント『アークナイツ 5th Anniversary Fes.「With You」』出演！アークナイツ5周年記念曲「Runaway」配信中！

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2025年、1月11日（土）、12日（日）東京ビッグサイト東展示棟1・２ホールにて開催されたアークナイツ5周年記念イベント『アークナイツ 5th Anniversary Fes.「With You」』に、ReoNaが出演。

これまでアークナイツのアニメシリーズを彩ってきた「Alive」（テレビアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』OPテーマ）、「R.I.P.」（テレビアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』EDテーマ）に加え、1月11日（土）配信開始のアークナイツ5周年記念曲「Runaway」を初披露。その歌声で超満員の観客を魅了した。

3月には全国6都市を巡る『ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM”』を開催するReoNa。オールスタンディングのZeppツアーは自身初となる。

●配信情報アークナイツ5周年記念曲「Runaway」Lyrics, Music, Arrangement：Pan（LIVE LAB.）

Drums：TETSUYUKI

Bass：宮田 “レフティ” リョウ

Piano：荒幡亮平

Guitar：山口隆志

All other instruments & Programming：Pan（LIVE LAB.）

配信リンクはこちら

https://reona.lnk.to/runaway

2025年1月16日配信

「Debris」



Lyrics：ハヤシケイ（LIVE LAB.） Music：毛蟹（LIVE LAB.） Arrangement：堀江晶太

Strings Arrangement：宮野幸子（SHANGRI-LA INC.）

Drums：比田井 修 Bass：高間有一 Piano：荒幡亮平 Guitar：香取真人 Cello：西方正輝

Programming＆All other instruments：堀江晶太

「Debris」Pre-add/Pre-saveキャンペーンはこちら

https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=20250107055730304TiMmcd276&openExternalBrowser=1

●ライブ情報

ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM” （※読み：スクワッド・ジャム）

2025年3月1日(土) Zepp Namba 開場17:00 開演18:00

夢番地 TEL：06-6341-3525（平日12:00〜17:00）

2025年3月2日(日) Zepp Nagoya 開場16:30 開演17:30

サンデーフォークプロモーション TEL：052-320-9100（12:00〜18:00）

2025年3月9日(日) Zepp Fukuoka 開場16:30 開演17:30

キョードー西日本 TEL：0570-09-2424(月曜〜土曜 11:00-15:00/日・祝 休み)

2025年3月16日(日) Zepp Haneda 開場16:30 開演17:30

ホットスタッフ・プロモーション TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）

2025年3月20日(木祝) Zepp Sapporo 開場16:30 開演17:30

マウントアライブ TEL：050-3504-8700（平日 11:00〜18:00）

2025年3月29日(土) KT Zepp Yokohama 開場17:00 開演18:00

ホットスタッフ・プロモーション TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）

チケット代（全会場共通）：スタンディング ￥7700(税込) 2F指定席 ￥8250(税込)

©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project

関連リンク

ReoNaオフィシャルサイト

https://www.reona-reona.com/