ReoNa、アークナイツ5周年記念イベント『アークナイツ 5th Anniversary Fes.「With You」』出演！アークナイツ5周年記念曲「Runaway」配信中！
2025年、1月11日（土）、12日（日）東京ビッグサイト東展示棟1・２ホールにて開催されたアークナイツ5周年記念イベント『アークナイツ 5th Anniversary Fes.「With You」』に、ReoNaが出演。
これまでアークナイツのアニメシリーズを彩ってきた「Alive」（テレビアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』OPテーマ）、「R.I.P.」（テレビアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』EDテーマ）に加え、1月11日（土）配信開始のアークナイツ5周年記念曲「Runaway」を初披露。その歌声で超満員の観客を魅了した。
3月には全国6都市を巡る『ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM”』を開催するReoNa。オールスタンディングのZeppツアーは自身初となる。●配信情報
アークナイツ5周年記念曲
「Runaway」
Lyrics, Music, Arrangement：Pan（LIVE LAB.）
Drums：TETSUYUKI
Bass：宮田 “レフティ” リョウ
Piano：荒幡亮平
Guitar：山口隆志
All other instruments & Programming：Pan（LIVE LAB.）
配信リンクはこちら
https://reona.lnk.to/runaway
2025年1月16日配信
「Debris」
Lyrics：ハヤシケイ（LIVE LAB.） Music：毛蟹（LIVE LAB.） Arrangement：堀江晶太
Strings Arrangement：宮野幸子（SHANGRI-LA INC.）
Drums：比田井 修 Bass：高間有一 Piano：荒幡亮平 Guitar：香取真人 Cello：西方正輝
Programming＆All other instruments：堀江晶太
「Debris」Pre-add/Pre-saveキャンペーンはこちら
https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=20250107055730304TiMmcd276&openExternalBrowser=1
●ライブ情報
ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM” （※読み：スクワッド・ジャム）
2025年3月1日(土) Zepp Namba 開場17:00 開演18:00
夢番地 TEL：06-6341-3525（平日12:00〜17:00）
2025年3月2日(日) Zepp Nagoya 開場16:30 開演17:30
サンデーフォークプロモーション TEL：052-320-9100（12:00〜18:00）
2025年3月9日(日) Zepp Fukuoka 開場16:30 開演17:30
キョードー西日本 TEL：0570-09-2424(月曜〜土曜 11:00-15:00/日・祝 休み)
2025年3月16日(日) Zepp Haneda 開場16:30 開演17:30
ホットスタッフ・プロモーション TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
2025年3月20日(木祝) Zepp Sapporo 開場16:30 開演17:30
マウントアライブ TEL：050-3504-8700（平日 11:00〜18:00）
2025年3月29日(土) KT Zepp Yokohama 開場17:00 開演18:00
ホットスタッフ・プロモーション TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
チケット代（全会場共通）：スタンディング ￥7700(税込) 2F指定席 ￥8250(税込)
©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
関連リンク
ReoNaオフィシャルサイト
https://www.reona-reona.com/