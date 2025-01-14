伊東歌詞太郎、TVアニメ『わたしの幸せな結婚』第二期エンディング主題歌「月影おくり」Lyric Video公開！

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2025年1月14日にリリースされた、シンガーソングライター伊東歌詞太郎のデジタルシングル「月影おくり」（TVアニメ『わたしの幸せな結婚』第二期エンディング主題歌）のLyric Videoが公開された。

イラストはpon-marsh、Movie DirectorはSyamo.G-しゃもじ-が担当。月が雲に隠れた雪夜でも桜の花びらが舞うことで映像から温かさを感じるような演出が施されたLyric Videoになっている。

また、伊東歌詞太郎本人出演によるTV SPOTでは、暗がりの中で光に照らされたモダンな映像で、前髪の奥からキラリと光る瞳が…！ こちらはXの伊東歌詞太郎infoアカウント（https://x.com/kashitaro_info）でチェックしてほしい。

また、2025年3月13日（木）14日（金）コニカミノルタプラネタリウム天空 in東京スカイツリータウン(R)にて、プラネタリウムライブ「伊東歌詞太郎 LIVE in the DARK -Planetary Orbit-」の開催が決定。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

●配信情報「月影おくり」伊東歌詞太郎作詞・作曲：伊東歌詞太郎編曲：大歳祐介配信日：2025年1月14日（火）形態：デジタルシングル

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/C2MzVK8LY

●作品情報

TVアニメ『わたしの幸せな結婚』第二期

TOKYO MX 1月6日(月)より 毎週 22:30〜

BS11 1月6日(月)より 毎週 23:00〜

KBS京都 1月6日(月)より 毎週 24:00〜

サンテレビ 1月6日(月)より 毎週 24:00〜

テレビ愛知 1月6日(月)より 毎週 25:30〜

AT-X 1月7日(火)より 毎週 21:30〜【リピート】毎週木曜 9:30〜／毎週月曜 15:30〜

Netflixほか各配信サイトにて配信

放送・配信情報

https://watakon-anime.com/onair/

【キャスト】

斎森美世：上田麗奈

久堂清霞：石川界人

薄刃新：木村良平

五道佳斗：下野紘

久堂正清：置鮎龍太郎

久堂芙由：井上喜久子

陣之内薫子：戸松遥

堯人：石田彰

甘水直：内田夕夜

【スタッフ】

原作：顎木あくみ『わたしの幸せな結婚』（株式会社KADOKAWA／富士見L文庫刊）

原作イラスト：月岡月穂

監督：久保田雄大 小島正幸

シリーズ構成：佐藤亜美

脚本：佐藤亜美 羽柴実里 石井風花 豊田百香

キャラクターデザイン：安田祥子

サブキャラクターデザイン：伊藤晋之

プロップ設定：ヒラタリョウ みき尾 高倉武史

美術設定：菱沼由典 曽野由大

色彩設計：岡松杏奈

美術監督：片野坂恵美（インスパイアード）

美術監修：増山修（インスパイアード）

撮影監督：江間常高（T2スタジオ）

3DCG監督：越田祐史（スタジオポメロ）

着物デザイン：HALKA

2Dアーティスト：hydekick

編集：黒澤雅之

PV制作：餅米おもち

音楽：Evan Call

音楽プロデューサー・ディレクター：池田貴博

音楽制作：ミラクル・バス

音楽制作協力：キネマシトラス／KADOKAWA

音響監督：小泉紀介

音響制作：グロービジョン

脚本開発協力：森本浩二

アニメーション制作：キネマシトラス

製作：「わたしの幸せな結婚」製作委員会

●ライブ情報

『伊東歌詞太郎 LIVE in the DARK -Planetary Orbit-』

2025年3月13日（木）14日（金） ※3月14日（金）SOLD OUT※

出演：伊東歌詞太郎 ※アコースティックセット

時間：1st Stage 18:30開演（18:00開場）/ 2nd Stage 20:30開演（20:00開場）

料金：一般シート：7,700円（税込）/ 三日月シート：17,000円（税込）※2名掛け/各公演3席限定

会場：コニカミノルタプラネタリウム天空 in東京スカイツリータウン(R)

特設サイト

https://planetarium.konicaminolta.jp/livedark/itokashitaro

©顎木あくみ・月岡月穂／KADOKAWA／「わたしの幸せな結婚」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『わたしの幸せな結婚』公式サイト

https://watakon-anime.com

伊東歌詞太郎オフィシャルサイト

https://www.kashitaro.com/