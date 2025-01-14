1Ç¯¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤Ë8¿Í¤¬Êú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¡½¡½¡ÈDIALOGUE¡Ü LIVE¡ÖDIALOGUE¡Ü3¡×¡É¥ì¥Ý¡¼¥È

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TEXT BY ¿Ü±Ê·ó¼¡
PHOTOGRAPHY BY ¶â»Ò ¹°¡ÊKaneko Hiroshi¡Ë
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2024.12.29¡÷TOKYO DOME CITY HALL
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M02. FU-TSU-TSU-KA I love you
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3. TREASURE¡ª(TV Size Ver.)
4. TREASURE¡ª(Instrumental)
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¡ÖTREASURE¡ª¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ð¥ï¥ó¥Ðjourney!!¡×¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü
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²Á³Ê¡§¡ï1,400(ÀÇ¹þ)
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4. ¥¢¥ê¥Ð¥¤¤Ê¥«¡¼¥Æ¥·¡¼(Instrumental)
5. ¥«¥¯¥Î¥´¥È¥dance (Instrumental)
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[2] ¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖDIALOGUE¡Ü BAND Assemble!!!!!!!!¡×
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¡ÖDIALOGUE¡ÜWITH vol.2 ¡ÝTHE KEBABS¡Ý¡×¡õ¡ÖDIALOGUE¡ÜBOX THE LIVE!!!! vol.3¡×
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¡ÔÆü»þ¡Õ2025Ç¯3·î30Æü(Æü)
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¡ÖDIALOGUE¡ÜBOX THE LIVE!!!! vol.3¡×
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