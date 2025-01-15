【本なら売るほど】1月15日 発売価格：792円

KADOKAWAは、マンガ誌ハルタ連載作品「本なら売るほど」の第1巻を1月15日に発売した。価格は792円。著者は児島 青氏。

本作は、ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古本屋「十月堂」を舞台に展開するヒューマンドラマ。「十月堂」には、店主の人柄と素敵な品ぞろえに惹かれた様々な客が訪れる。

また、「本なら売るほど」応援店では購入特典特製ペーパー「十月堂通信」が配布されている。

□1話試し読み＆1巻購入ページ

【あらすじ】

ここは、本と人とがもう一度出会い直す場所。

ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古本屋「十月堂」。

店主の人柄と素敵な品ぞろえに惹かれて、今日もいろんなお客が訪れる。

本好きの常連さん、背伸びしたい年頃の女子高生、

不要な本を捨てに来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人。

ふと手にした一冊の本が、思わぬ縁をつないでいく――。

本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ贈る、珠玉のヒューマンドラマ！

「本なら売るほど」応援店にて購入特典特製ペーパー「十月堂通信」配布中

【応援店一覧】

（北海道）

紀伊國屋書店 札幌本店

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店

三省堂書店 札幌店

（宮城県）

喜久屋書店 仙台店

TSUTAYA 岩沼店

（福島県）

岩瀬書店 鎌田店

（茨城県）

ACADEMIA イーアスつくば店

コーチャンフォー つくば店

（埼玉県）

リブロ ららぽーと富士見店

ブックファースト ルミネ川越店

宮脇書店 行田持田店

（千葉県）

丸善 津田沼店

三省堂書店 カルチャーステーション千葉店

紀伊國屋書店 流山おおたかの森店

くまざわ書店 ペリエ千葉エキナカ店

ときわ書房 新松戸店

（東京都）

ジュンク堂書店 池袋本店

紀伊國屋書店 新宿本店

有隣堂 アトレ大井町店

オリオン書房 ノルテ店

ブックファースト 新宿店

MARUZEN 多摩センター店

紀伊國屋書店 国分寺店

書泉ブックタワー

COMIC ZIN 秋葉原店

ジュンク堂書店 立川高島屋店

未来屋書店 板橋店

三省堂書店 池袋本店

書泉グランデ

丸善 お茶の水店

三省堂書店 アトレ秋葉原１

紀伊國屋書店 笹塚店

（神奈川県）

三省堂書店 海老名店

有隣堂 戸塚モディ店

丸善 ラゾーナ川崎店

紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店

有隣堂 横浜駅西口店

有隣堂 テラスモール湘南店

八重洲ブックセンター 京急上大岡店

ブックファースト 青葉台店

紀伊國屋書店 横浜店

天一書房 綱島店

（新潟県）

ジュンク堂書店 新潟店

紀伊國屋書店 新潟店

（長野県）

平安堂 座光寺店

平安堂 飯田店

（岐阜県）

カルコス 本店

カルコス 各務原店

（静岡県）

MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店

谷島屋 浜松本店

谷島屋 流通通り店

（愛知県）

三省堂書店 名古屋本店

（三重県）

宮脇書店 久居インター店

（京都府）

大垣書店 イオンモールKYOTO店

MARUZEN 京都本店

（大阪府）

わんだーらんど なんば店

田村書店 千里中央店

紀伊國屋書店 梅田本店

紀伊國屋書店 天王寺ミオ店

ブックスタジオ アルデ新大阪店

大垣書店 高槻店

（兵庫県）

ジュンク堂書店 三宮駅前店

ジュンク堂書店 三宮店

文林西村書店

ジュンク堂書店 西宮店

（和歌山県）

県本と文具ツモリ 西部店

（島根県）

今井書店 出雲店

（岡山県）

啓文社 岡山本店

（徳島県）

BookCity平惣 徳島店

（香川県）

宮脇書店 南本店

TSUTAYA 丸亀郡家店

（愛媛県）

明屋書店 MEGA平田店

（福岡県）

丸善 博多店

（沖縄県）

ジュンク堂書店 那覇店

※アニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスの一部店舗でも配布しております。

※特典の配布時期、配布方法は、書店によって異なる場合があります。

※配布方法については、各書店にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

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