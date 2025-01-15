79ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥ë¥É¡×à¥»¥¯¥·¡¼ÃæÇ¯á¤ËµÓ¸÷¡Ö¥·¥Ö¤¤¥·¥Ö²á¤®¤ë¡×Ä¹ÄÍµþ»°¤Î»Ñ¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤É¤ì¤À¤±¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÄÍµþ»°(79)¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ÄÍ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²Î¼êŽ¥ºäËÜÈþ±«(44)¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡×(TOKYO FM)¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£Ä¹ÄÍ¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ÖÅ¨¡×(17Æü¸ø³«)¤ä2025Ç¯¤Îà¤ä¤ë¤³¤È¥ê¥¹¥Èá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºäËÜ¤È¥È¡¼¥¯¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿ºäËÜ¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÏÄ¹ÄÍ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤ÀÄ¹ÄÍµþ»°¡×¡Ö¥·¥Ö¤¤¥·¥Ö²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Ñ¤Ã¤È¸«¡¢³Ø¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¾Ð¡×¡ÖÎø¤È²Ö²Ð¤È´ÑÍ÷¼Ö¡£²û¤«¤·¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö¡¢ÂôÅÄÀèÀ¸¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ÄÍ¤Ï1994Ç¯¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥ë¥ÉCM¤Ç¡ÖÎø¤Ï¡¢±ó¤¤Æü¤Î²Ö²Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢¿§µ¤¤¢¤ëÃæÇ¯ÃËÀÌò¤ò±é¤¸µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£