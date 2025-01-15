µÈÂôÎ¼¤È·ÀÌó·ÑÂ³¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ë»¿ÈÝ¡Äµ¿Ìä»ë¤ÎÀ¼¤â¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿È¿¶Á¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¤ÇÈó¾ï¼±¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡2024Ç¯12·î30Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢îÉîÄ¾õÂÖ¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¼¼¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤ÎÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Èï³²¼Ô¤È¤Î¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¸å¡¢µÈÂô¤Ï1·î14Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËËÁÆ¬¤Î¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ°¼è¤Ë¡ØÁ°Ìë¤«¤é°û¤ó¤Ç¡¢µ²±¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¾¡¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢Ä°¼èÄ¾¸å¤ËÈï³²¼Ô¤Ë¼Õºá¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÂàµî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¶à¿µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤ÎÁûÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤¬·ÀÌó¤òÃæÅÓ²òÌó¡¢²Ö²¦¤â¡Ø¥Ô¥å¥ª¡¼¥é¡Ù¤ÎCMÆ°²è¤ò¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤«¤éºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2·î14Æü¸ø³«Í½Äê¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Î¸ø³«±ä´ü¤È1·î21Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ÎÃæ»ß¤â¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢À¸³è²ÈÅÅÂç¼ê¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡×¤¬¡¢µÈÂô¤¬¼ÕºáÊ¸¤ò½Ð¤·¤¿14Æü¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡ÖµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Î¥¿¥ì¥ó¥È·ÀÌó¡¡·ÑÂ³·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¹¹ð¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈCMµ¯ÍÑ¤Î·ÑÂ³¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤ä¿æÈÓ´ï¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈéÆù¤Þ¤¸¤ê¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡¡CM·ÑÂ³¤ÎÍýÍ³¤òÆ±¼Ò¤Ï¡ØÂî±Û¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤ÈÉý¹¤¤»Ù»ýÁØ¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¡Ù¤Ç¡Ø¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤Á¡¢X¤Ç¡Ø¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ù¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÊÀ¼ÒÈ¯¿®¤ÎX¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Î¤ªÀ¼¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³µ¤Í¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËX¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ô¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¸«Ä¾¤·¤¿¤ï¡Õ¡Ô¤¤¤¤²ñ¼Ò¤À¤Í¡¡ÈÈºá¤Î½Å¤µ¤ò¹Í¤¨¤ÆÅ¬µ¹´²ÍÆ¤ÊÂÐ±þ¤Ï¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¡ÔµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤òÂ³¤±¤ë·èÃÇ¤Ë´¶Æ°¡Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ô¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ï¼ÒÆâ¤Î¥³¥ó¥×¥é¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Õ¡ÔÈÈºá¼Ô¤ò°ú¤Â³¤»È¤¦¤Ê¤ó¤Æ·ù¤À¤Ê¡Õ¡Ô¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¡Õ¡Ô¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¾Þ»¿¤·¤Æ·ÀÌó¤ä¤á¤¿²ñ¼ÒÃ¡¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢½»µï¿¯Æþ¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÈÈºá¤À¤è¤Í¡Õ
¡¡µÈÂô¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë·ÀÌó·ÑÂ³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£