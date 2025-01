いきものがかりが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場した。結成25周年を迎えたいきものがかりは、これで3度目の登場となり、披露するのは「コイスルオトメ」だ。コラボレーションアルバムの発売をきっかけに若年層から再注目され、発売から19年を経て2024年12月にはSpotify「Weekly Buzz Tokyo」にリストインするなど、SNSを中心に話題となっている。発売されてから今まで、かたちを変えながらもライブで披露され続けてきた本楽曲を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな弾き語りアレンジにて一発撮りパフォーマンスした。

「THE FIRST TAKE」



