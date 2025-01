ONE Nʼ ONLYの山下永玖、高尾颯斗、草川直弥、上村謙信、関哲汰、沢村玲が主演する映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の全キャストが解禁となり、新たな場面写真15点が公開された。本作は、2023年に公開された映画『バトルキング!!-Weʼll rise again-』の続編。≪序奏≫が2月14日、 ≪終奏≫ が3月14日に2作連続で公開される。

「バトルキング!!」は、けんかばかりしているだけのヤンキーだった主人公の源二郎らが、「仲間」と「ダンス」に出会い、仲間と共に夢に向かって駆け上がっていく⻘春物語。今作の舞台は前作から2年後。ダンスで世界一になるという夢に向かって走り出したJackpoz。弟分の龍之介も帰ってきて、仲間と順風満帆な日々を送るはずだったが、新たな強敵が立ちはだかり…。「仲間」か「夢」か、究極の選択を迫られる。前作からの続投キャストとして、BUDDiiSの小川史記、高尾楓弥、野瀬勇馬、大槻拓也、森愁斗、さらに武藤潤〔原因は自分にある。)、曽野舜太(M!LK)、テイ龍進、原史奈の出演が決まっており、今作からの新キャストとしては⻄山潤、簡秀吉、小南光司、汐谷友希(MISS MERCY)の出演が発表されている。そしてこの度、後編≪終奏≫に出演するキャストとして、Lienelの芳賀柊斗、高岡ミロ、近藤駿太、ICExの中村旺太郎、筒井俊旭、志賀李玖、山本龍人と新たなEBiDANメンバーの参戦が発表された。さらに、前作にも出演した櫻ありさや浅井陽人(EBiDAN NEXT)、山本あさひの全10名が解禁となり、全キャストが出そろった。前作超えの総勢20名のEBiDANキャストが集結している。芳賀柊斗は山下永玖演じる高坂源二郎の中学生時代を、高岡ミロは高尾颯斗演じる直江愛之助の中学生時代を、近藤駿太は草川直弥演じる甲斐玄武の中学生時代を、中村旺太郎は上村謙信演じる鞍馬憲一郎の中学時代を、筒井俊旭は関哲汰演じる真田晋作の中学時代を、志賀李玖は沢村玲演じる早乙女以蔵の中学時代を、山本龍人は高尾楓弥演じる直江龍之介の小学生時代を演じる。そして、小川史記(BUDDiiS)演じる南部美人の高校生時代を小川本人が演じる。さらに、森愁斗(BUDDiiS)演じる山縣虎太郎役として浅井陽人が、汐谷友希(MISS MERCY)演じる山縣楓麟役として山本あさひが出演する。解禁された場面写真には、中学生の源二郎(芳賀柊斗)・愛之助(高岡ミロ)、甲斐(近藤駿太)、鞍馬(中村旺太郎)、真田(筒井俊旭)、早乙女(志賀李玖)の姿が。さらに、小学生の龍之介(山本龍人)、高校時代の南部(小川史記)が映し出されている。また、前編≪序奏≫の2月14日公開に先駆け、劇場公式グッズが解禁。アクリルスタンドや缶バッジ、生写真ほか、本編内のセリフが収録されたボイスキーホルダーや劇中アイテムのフェイスタオルなども発売される。なお、3月14日からは後編≪終奏≫のグッズも発売予定。映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏-』は2月14日、『BATTLE KING!! Map of The Mind -終奏-』は3月14日より全国公開。