■＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2025＞



5月2日(金) 兵庫・ひめじアクリエ大ホールopen13:00 / start14:00 ※終演19:00予定▶DAY1 出演Psycho le Cému / PENICILLIN / SHAZNA / アンティック-珈琲店- / DEZERT5月3日(土) 兵庫・ひめじアクリエ大ホールopen12:00 / start13:00 ※終演18:00予定▶DAY2 出演Psycho le Cému / 氣志團 / ゴールデンボンバー / キズ / ENVii GABRIELLA▼チケット料金全席指定 前売り●1F席最前列応援チケット：110,000円 ※お一人様1枚まで特典：・5月4日 姫路Beta Psycho le Cému Special ONEMAN LIVEご招待・5月4日 アフターパーティーご招待・オリジナルグッズ付き※最前列は、有効座席の一番前のお座席となり、ステージとの保安距離確保のためより1列目が販売されない場合がございます。 あらかじめご了承の上、お買い求めください。●2F席最前列応援チケット：55,000円 ※お一人様1枚まで特典：・5月4日 姫路Beta Psycho le Cému Special ONEMAN LIVE ご招待・オリジナルグッズ付き◯5月4日 特典に関して・5月4日 姫路Beta公演open13:00 / start14:00 ※終演16:00予定・5月4日 アフターパーティーstart17:00予定 終了19:00予定※アフターパーティー会場は購入者さまのみ後日お知らせ●指定席：\11,000- ※お一人様4枚まで●当日：\13,000-学生割引あり：当日\6,000-キャッシュバック 全券種対応（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525※チケットプレイガイド情報後日発表主催：YUMEBANCHI企画：株式会社OCTAGON制作：BARRIER Co.,Ltd.