Psycho le Cému、地元・姫路開催＜シラサギROCK FES＞に氣志團、金爆、DEZERT、キズなど9組
Psycho le Cémuが5月2日と3日の2日間、地元・姫路のひめじアクリエ大ホールにて＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2025＞を開催する。
◆Psycho le Cému 画像
結成25周年を締めくくる同フェスには、初日の5月2日にPsycho le Cému、PENICILLIN、SHAZNA、アンティック-珈琲店-、DEZERT。2日目の5月3日にPsycho le Cému、氣志團、ゴールデンボンバー、キズ、ENVii GABRIELLAが出演する予定だ。
■＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2025＞
open13:00 / start14:00 ※終演19:00予定
▶DAY1 出演
Psycho le Cému / PENICILLIN / SHAZNA / アンティック-珈琲店- / DEZERT
5月3日(土) 兵庫・ひめじアクリエ大ホール
open12:00 / start13:00 ※終演18:00予定
▶DAY2 出演
Psycho le Cému / 氣志團 / ゴールデンボンバー / キズ / ENVii GABRIELLA
▼チケット料金
全席指定 前売り
●1F席最前列応援チケット：110,000円 ※お一人様1枚まで
特典：
・5月4日 姫路Beta Psycho le Cému Special ONEMAN LIVEご招待
・5月4日 アフターパーティーご招待
・オリジナルグッズ付き
※最前列は、有効座席の一番前のお座席となり、ステージとの保安距離確保のためより1列目が販売されない場合がございます。 あらかじめご了承の上、お買い求めください。
●2F席最前列応援チケット：55,000円 ※お一人様1枚まで
特典：
・5月4日 姫路Beta Psycho le Cému Special ONEMAN LIVE ご招待
・オリジナルグッズ付き
◯5月4日 特典に関して
・5月4日 姫路Beta公演
open13:00 / start14:00 ※終演16:00予定
・5月4日 アフターパーティー
start17:00予定 終了19:00予定
※アフターパーティー会場は購入者さまのみ後日お知らせ
●指定席：\11,000- ※お一人様4枚まで
●当日：\13,000-
学生割引あり：当日\6,000-キャッシュバック 全券種対応
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
※チケットプレイガイド情報後日発表
主催：YUMEBANCHI
企画：株式会社OCTAGON
制作：BARRIER Co.,Ltd.
■DIGITAL SINGLE「シラサギ」
配信リンク：https://nex-tone.link/A00171431
※2025年5月に開催する＜姫路シラサギROCK FES＞のテーマソングは、結成25周年を迎えたPsycho le Cému2年ぶりのデジタルシングル。メンバー五人の出身地である兵庫県姫路市の世界文化遺産「姫路城」の別名「白鷺城」をテーマにし、夢を叶える五人と大空を羽ばたくシラサギをイメージしたピアノの旋律が印象的な楽曲。
■＜FC LIVE 2025 LIMIT OF THE VOICE 7days＞
▶＜播州姫路暴走列伝〜フルメタルをしゃぶり合いながら〜＞
2月4日 代官山SPACE ODD
▶＜JAPANESE IDOL〜5色の推し〜＞
2月5日 代官山SPACE ODD
▶＜PLC学園〜劣等生のバースデー〜＞
2月6日 代官山SPACE ODD
▶＜ゲルニカ団〜今宵生贄の時〜＞
2月7日 代官山SPACE ODD
▶＜天使の誘惑〜傷だらけの翼で〜＞
2月8日 代官山SPACE ODD
▶＜TOKYO VISUAL WORLD〜怒涛のシャンパンコールNo.1は誰だ!〜＞
2月9日 代官山SPACE ODD
▶＜TOKYO VISUAL WORLD〜狂血の逆襲〜＞
関連リンク
◆Psycho le Cému オフィシャルTwitter
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◆Psycho le Cému オフィシャルFCサイト