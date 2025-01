PUNPEEが2023年1月に行った中野サンプラザでのワンマンライブ公演を映像に収めた『Seasons Greetings'23 -The Sofaking... Damn!!! Friday:Tour Film Commentary』、Hi'Specが劇伴音楽を制作した三宅唱監督の映画『夜明けのすべて』のプレミアム上映会が、2月8日(土)、東急歌舞伎町タワー、109シネマズプレミアム新宿にて開催されることが発表された。

109シネマズプレミアム新宿の上質なプレミアムシート、そして坂本龍一氏の手掛けた特別な音響設備「SAION-SR EDITION-」という環境での特別上映体験イベントとなる。『夜明けのすべて』の本編上映後には劇伴音楽を担当したHiSpecと、レーベルメイトであり2018年公開の三宅唱監督の映画『きみの鳥はうたえる』に出演しているOMSBとトークショーを実施。また、『Seasons Greetings'23 -The Sofaking... Damn!!! Friday:Tour Film Commentary』は2023年にお台場で本人の生副音声と共に放映された映像のリバイバル上映となる。本上映会は入れ替え制となるため、2作品とも観覧ご希望の場合はどちらもチケットをご購入いただく必要がある。また、9F(POST CREDIT)にて、グッズの販売も行われる。チケットは1月17日(金)24時より、109シネマズプレミアム新宿の公式HPにて販売開始される。<イベント概要>『Seasons Greetings'23 -The Sofaking... Damn!!! Friday:Tour Film Commentary』2025年2月8日(土)109シネマズプレミアム新宿物販:館内ショップ「POST CREDIT」※10:00〜22:00までラウンジ開場:14:00 / 上映開始 15:00チケット代金:4,500円(CLASS A)/ 6,500円(CLASS S)座席数:140席※PUNPEEの登壇はございません。※ライブでのパフォーマンスはございませんのでご注意ください。※入れ替え制となるため、「夜明けのすべて」の観覧をご希望されるお客様は別途チケットの購入が必要となります。『夜明けのすべて』ラウンジ開場:17:00 / 上映開始 18:00※上映終了後、トークショーを行います。チケット代金:4500円(CLASS A)/ 6500円(CLASS S)座席数:140席トークショー出演者:HiSpec / OMSB※ライブでのパフォーマンスはございませんのでご注意ください。※入れ替え制となるため、『Seasons Greetings'23 -The Sofaking... Damn!!! Friday:Tour Film Commentary』の観覧をご希望されるお客様は別途チケットの購入が必要となります。■お問い合わせ:SUMMIT