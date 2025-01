アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを配信しているYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」。その第508回に、結成25周年を迎えたいきものがかりが3度目の登場。「コイスルオトメ」を15日22時よりプレミア公開する。

コイスルオトメは、コラボレーションアルバムの発売をきっかけに若年層から再注目され、発売から19年を経て昨年12月にはSpotify「Weekly Buzz Tokyo」にリストインするなど、SNSを中心に話題となっている。

発売されてから今まで、かたちを変えながらもライブで披露され続けてきた楽曲を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな弾き語りアレンジにて一発撮りパフォーマンス。

いきものがかり - コイスルオトメ / THE FIRST TAKE 1/15 22時よりプレミア公開

いきものがかり コメント

今回披露した「コイスルオトメ」は20年前ぐらいの曲なのですが、こうやって20年経っても聴いてもらえて嬉しいです。

実は当初シングルを出したときは一番ヒットしていなかった曲だったのですが、ライブではずっと好きでやってきた曲だったので今注目されていると聞いて嬉しいです。