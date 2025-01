East Of Edenが、初のフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』を3月12日にリリースする。

同アルバムは全曲新曲で構成され、新体制初の新曲「Shooting Star」のほか全10曲を収録。通常盤にはライブで過去何度も演奏しているインストゥルメンタル楽曲「Yellow Card」を追加収録する。同楽曲は配信はされず、通常盤でのみ聴くことができる。

また、初回限定盤A/Bには「Shooting Star」MVのほか、裏側を捉えた“ビハインド ザ シーン”、メンバーごとにフォーカスした「Shooting Star」ソロバージョンがそれぞれBlu-ray/DVDに収録されている。

さらに、ワーナーミュージック・ストアの限定商品として、通常盤にアクリルスタンドとオリジナルのTシャツが付属した豪華盤もリリース。この商品は完全生産限定となる。

また、新曲「Shooting Star」は本日1月15日にリリース。同楽曲の制作にはMEG(MEGMETAL)とHayato Yamamotoが参加している。本日21時には、同楽曲のMVがプレミア公開。メンバー5人が怪盗団に扮してダイヤを奪う映画のような内容と、迫力のパフォーマンスシーンが収められている。

なお、East Of Edenは3月15日から東名阪のZeppツアー、3月29日にバンド初となる中国 上海公演を控えている。

(文=リアルサウンド編集部)