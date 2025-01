『TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year』3月・4月のランナップ決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■3月は、2012年の日本武道館公演、2021~22年に配信された無観客ライブ、2022年のぴあアリーナMM公演をお届け!

2024年4月21日にデビュー40周年迎えたTM NETWORK。WOWOWでは大型アニバーサリー企画として、2024年6月から2025年4月までの11ヵ月間にわたり彼らを特集中。『TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year』と題して、最新ライブの独占放送・配信に加え、小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登のメンバー3人によるトーク集、過去の貴重なライブ映像など、数々のスペシャルプログラムを毎月届けている。

このたび、3月・4月のラインナップが決定した。3月は、2012年に4年ぶりに活動を再開したTM NETWORKが、同年4月に開催した日本武道館公演『TM NETWORK CONCERT -Incubation Period-』や2021~22年に3回にわたって配信された無観客ライブ『TM NETWORK How Do You Crash It?」』の模様、さらに、2022年に7年ぶりの有観客ライブツアーを締めくくった、神奈川・ぴあアリーナMMでの追加公演『TM NETWORK TOUR 2022 “FANKS intelligence Days” at PIA ARENA MM』を放送・配信。

4月は、TM NETWORKデビュー40周年プロジェクトツアー第2弾『STAND 3 FINAL』から千秋楽となる東京公演『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~ STAND 3 FINAL~』や、40周年プロジェクトの口火を切った全国ホールツアー「DEVOTION」の千秋楽となる東京公演『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~』の2本をお届け。

また、1月28日8時30分からは、2024年6月から12月にわたって放送・配信された全7番組を一挙に放送・配信。豪華ラインナップで届けるこの特集を通じて、自らの時代を築き、ミュージックシーンのトップを走り続けるTM NETWORKの音楽の神髄にぜひ触れてみよう。各番組の詳細は、WOWOWのサイトで。

WOWOW『TM NETWORK CONCERT -Incubation Period-』

3月放送・配信予定

2012年に4年ぶりに活動を再開したTM NETWORK。彼らが4月に開催した日本武道館公演の模様を放送・配信。

2008年に活動を止めスリープ状態に入ったTM NETWORK。そこから4年、活動を再開した彼らが2012年4月25日に4年半ぶりのシングル「I am」をリリースし、時を同じくして行った4月24・25日の日本武道館公演の模様を放送・配信する。

2014年のデビュー30周年を前に、この公演を皮切りに30周年プロジェクトの幕が落とされた。コンサートタイトルの“Incubation”は「潜伏」という意味。小室哲哉が語る「地球潜伏30年目を迎えて任務完了となった2014年のTM NETWORKが、タイムマシンで時間を2年間(730日)巻き戻した2012年の話」というコンセプトで制作されたステージは、ヒット曲のオンパレードで進行していく。MCを挟むことなく展開するセットリストに沿って、耳なじみのある曲が洪水のように押し寄せてくる。ぜいたくな時間を感じさせる屈指の名演を楽しもう。

収録日:2012年4月24日、25日/収録場所:東京 日本武道館

WOWOW『TM NETWORK How Do You Crash It?』

3月放送・配信予定

コロナ禍にアクションを起こしたTM NETWORKの“再起動”。2021~22年に3回にわたって配信された無観客ライブの圧倒的パフォーマンスがよみがえる。

2020年からエンタメ界を襲ったコロナ禍は、多くのアーティストの活動に影響を与えた。そんななか、TM NETWORKが2021年10月9日、12月11日、2022年2月12日と隔月で配信したのが、無観客ライブシリーズ『How Do You Crash It?』である。宇宙船内のような空間で3人が繰り広げるパフォーマンスは、大胆なリアレンジとともに披露され、エンタメシーンの行方が不透明ななか、その進化の過程を見せつけ、TM NETWORK健在を知らしめるものであった。

2014年~15年に『TM NETWORK 30th 1984~』と題するツアーやライブで「30周年」をアピールしたTM NETWORKだったが、このプロジェクト以降、活動が凍結されていた彼らにとって「How Do You Crash It?」は、まさしく再起動となるものだった。2020年代初の新曲「How Crash?」をフィーチャーしつつ、時代を縦断するヒットナンバーが驚くような形で再演されるなど、閉塞感のある時代に大きな一石を投じたのだった。この3回にわたる無観客ライブを収めた映像作品を放送・配信する。

WOOWOW『TM NETWORK TOUR 2022 “FANKS intelligence Days” at PIA ARENA MM』

3月放送・配信予定

7年ぶりのライブツアーを開催したTM NETWORK。

待望の有観客ライブツアーを締めくくる、ぴあアリーナMMでの追加公演をWOWOWで放送・配信。

TM NETWORKによる7年ぶりのライブツアーから、追加公演の最終日の模様をお送りする。FANKS(ファン)たち待望の本ツアーは、全公演即日ソールドアウト、早々に追加公演が決定するほどの反響を得た。ツアーコンセプトの“TM NETWORKによるFANKSからの情報(intelligence)収集”に基づいて構成されたステージは、代表曲のみならず、あらたなTM NETWORK像をアグレッシブに提示するもの。その先進性は、同年春にNFTを使って限定配信リリースした新曲「Please Heal The World」を事前告知通りオープニングに据えたことにも表われており、常に“時代”を切り開いていくTM NETWORKらしさにほかならなかった。初日をDay1としてスタートしたツアーの最終日Day9。さらに新しい音楽表現を突き詰めていく、彼らの意欲に満ちたステージを楽しもう。

収録日:2022年9月4日/収録場所:神奈川 ぴあアリーナMM

WOWOW『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~STAND 3 FINAL~』

4月放送・配信予定

TM NETWORKの40周年プロジェクトツアーの第2弾「STAND 3 FINAL」から

千秋楽となる東京公演の模様をWOWOWで放送・配信!

TM NETWORKの40周年プロジェクトツアー第2弾「STAND 3 FINAL」から、

千秋楽を飾った2024年3月8日の東京・立川ステージガーデンでの公演の模様を

お送りする。

メンバーの宇都宮隆と木根尚登の出身地であり、小室哲哉とも縁の深い立川でのステージ。

2022年に7年ぶりに再開したツアーから引き継ぐ公演ナンバーがDay34に達するなか、これまでのツアーとはまた異なる世界観を披露した。円盤が宙を舞い、光と音が会場を埋め尽くす中、オープニングに選ばれたのは、1994年に「TMN終了」の宣言とともに当時ラストシングルと銘打ちリリースされた「Nights of The Knife」。“新しい始まり”という歌詞で始まる楽曲は、30年の時を経てFANKS(ファン)にあらたな意味を提示し、作品の奥深さをあらためて示すものとなった。

デビュー40周年記念日の2024年4月21日を間近に控えた、ゆかりの地での公演。3人の表現者の想いがあふれるステージを堪能しよう。

収録日:2024年3月8日/収録場所:東京 立川ステージガーデン

WOWOW『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~』

4月放送・配信予定

TM NETWORKの40周年プロジェクトの口火を切った全国ホールツアー『DEVOTION』の千秋楽となる東京公演の模様をWOWOWで放送・配信。

TM NETWORKのデビュー40周年プロジェクトツアー第1弾『DEVOTION』から、ファイナル公演となった2023年11月30日の東京国際フォーラム ホールAでの模様を届ける。献身、信心、尊い想いなどの意味を持つ言葉をタイトルにした、約9年ぶりのオリジナルアルバム『DEVOTION』を引っ提げて行なったこのツアー。同アルバムには、楽曲誕生から40年を経て初めてスタジオレコーディングした「TIMEMACHINE」が収録されたのも話題となったが、本ライブでもタイムマシンのごとく“時代を行き来した”ナンバーが披露された。懐かしい曲では1980年代や1990年代のシングル曲、新しいものでは発表されたばかりの45thシングル「Whatever Comes」など。2022年開催の前ツアーから引き継いだ公演ナンバーはDay25。TM NETWORKの歴史と時代を刻んだ名曲が大集合したライブをその目で確かめよう。

収録日:2023年11月30日/収録場所:東京 東京国際フォーラム ホールA

https://www.wowow.co.jp/music/tmnetwork/

TM NETWORK OFFCICIAL SITE

https://fanksintelligence.com/