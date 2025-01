ガールズグループ・cosmosyのデビュー曲「zigy=zigy」のミュージックビデオ(MV)が再生回数1000万回を突破し、話題を集めている。NTTドコモ・スタジオ&ライブによると、本格的なプロモーションや音源発売前にもかかわらず、再生回数が1000万回を達成したという。「zigy=zigy」は、アフロポップサウンドを基盤に、東洋的な伝統ムードを調和させたK-POPダンス曲で、別れを迎えた10代の少女たちの内面的な葛藤とアイデンティティへの悩みが込められている。特に、cosmosyならではの独創的な音楽的試みがMV公開と同時にファンの注目を集めている。

cosmosyの世界観がそのまま表現された「zigy=zigy」のMVには、BLACKPINK、aespa、LE SSERAFIMなどの人気ガールズグループのクリエイティブを担当したクルーが多数参加し、完成度を高めた。さらに、クリエイティブの制作には、BLACKPINKのデビューから『AS IF IT'S YOUR LAST』プロジェクトまでを手掛けたクリエイティブディレクター・Sinxityが参加。振り付けはYGX出身の振付師・Mood Dokが力を加え、シナジーを生み出した。先月「zigy=zigy」を発表し華々しくデビューしたcosmosyは、これまでにない独自の東洋的ガールクラッシュコンセプトで、世界中のK-POPファンから注目を集めている。各種SNSでは、ファンが制作したカバーダンスやリアクションコンテンツが拡散されている。NTTドコモ・スタジオ&ライブのプロデューサーは「グローバルデビューに関するレーベルパートナーおよび音源のデジタルサービスの日程は間もなく発表する予定。初のミュージックビデオへの熱い関心に感謝し、今後の活動にも注目いただきたい」とコメントしている。cosmosyはa’mei(エイメイ)、de_hana(ディハナ)、himesha(ヒメシャ)、kamion(カミオン)の全員が10代の4人構成。世界のファンも楽しめる演出や楽曲作りをコンセプトに異世界と現実の境界を越えた物語を展開していく。グループ名には、宇宙で最初に神が創り出したとされる「cosmos(コスモス)」の花の象徴と少女の純潔を意味する花言葉が込められている。さらに、「Y」にはyouth(青春)と純愛の象徴として、彼女たちが世界でその花を咲かせるよう願いが込められている。