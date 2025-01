1月15日 発表

アックスエンターテインメントが運営するプロeスポーツチーム・AXIZは1月15日、ヒューマンアカデミーとの「League of Legends Japan League(LJL)」参加チーム「AXIZ CREST」共同運営について、2024年をもって終了すると発表した。

AXIZと、eスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING」を運営するヒューマンアカデミーは、2023年12月に両チームの「League of Legends」部門が合流し、それを共同で運営していくことに合意。チーム名を「AXIZ CREST」として、「League of Legends」のプロリーグである「League of Legends Japan League(以下、LJL)」への参加を継続していたが、今回の発表により共同運営を終了することが明らかとなった。

共同運営終了に伴い、AXIZは改めて体制を整えるため「LJL2025 FORGE」への参戦を見送るとのこと。「再びLJLの舞台に立つ日まで、今しばらくお待ちください。」としている。

